Сформирован новый состав Общественной палаты Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 14 мая, провел встречу с членами Общественной палаты республики четвертого состава в режиме видеоконференцсвязи.

В настоящее время сформирован новый четвертый состав Общественной палаты Республики Саха (Якутии) из 66 человек, средний возраст составляет 53 года. Представлены все социальные группы, общественники различных групп районов.

Во вступительном слове Айсен Николаев поздравил участников мероприятия с избранием в новый состав и Николая Бугаева с избранием председателем Общественной палаты РС(Я). Глава республики отметил, что в четвертый состав Общественной палаты РС(Я) вошли представители культуры, науки, религии, здравоохранения, образования, промышленности, экологии и бизнеса. «Отрадно видеть членами Общественной палаты молодых активных людей. Каждый член Общественной палаты – это человек, который что-то сделал, добился успехов в своей деятельности. Каждый из вас эксперт в своем деле, и ваш опыт работы будет востребован в деятельности Общественной палаты республики», – сказал Айсен Николаев.

Ил Дархан обратил внимание на то, что в новый состав вошли 29 членов предыдущего состава. «Это показатель того, что вы заслужили доверие общества своими делами, которые имеют положительный результат», –подчеркнул он.

Айсен Николаев пожелал больших успехов и удачи члену Общественной палаты Анастасии Диодоровой, которая в эти дни принимает участие в чемпионате Европы по плаванию в Португалии.

По словам руководителя региона, в лице Общественной палаты республики создан ключевой институт гражданского общества, который обеспечивает защиту интересов населения республики, его прав и свобод при формировании и реализации государственной политики. Общественная палата прочно заняла место лидера среди институтов гражданского общества в республике по уровню доверия.

Айсен Николаев подчеркнул, что, несмотря на пандемию, работа Общественной Палаты отчетливо видна для граждан. За прошедший период на площадке Общественной палаты обсуждались вопросы реализации программных документов развития страны и региона, общественного контроля. Успешно проведен Гражданский форум, который стал диалогом между некоммерческим сектором, гражданскими активистами, бизнесом и властью в решении многих социально значимых проблем.

Глава Якутии отметил большую роль Общественной Палаты в реализации проекта «Мои идеи – Дальнему Востоку», обеспечении прозрачности и повышении легитимности избирательных процедур. Так, сформирован институт общественных наблюдателей для проведения общественного контроля за ходом выборов.

О состоянии гражданского общества в республике и деятельности Общественной палаты за 2020 год и о новом IV составе Общественной палаты проинформировал председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев.

В прошлом году согласно рейтингу Минэкономразвития РФ республика вошла в число регионов – лидеров по поддержке институтов гражданского общества и заняла 9 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

По словам Николая Бугаева, сегодня все более актуальными становятся вопросы охраны здоровья населения, экологической безопасности, сохранения традиционных ценностей, ликвидации бедности, взаимодействия с коллегами из Общественной Палаты РФ по вопросам региона и Дальнего Востока.

О проекте «Общественный наблюдатель» в рамках подготовки к выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в сентябре 2021 года сообщил член Общественной палаты, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Станислав Иванов.

Общественной палатой республики сформирована команда из 21 эксперта и преподавателей, 115 координаторов в муниципальных районах (с учетом резерва), формируется команда общественных наблюдателей в количестве более 5 тысяч человек.

В обсуждении актуальных вопросов работы Общественной палаты приняли участие Альбина Сивцева, Лариса Панькова, Иннокентий Охлопков, Светлана Тарабукина, Альбина Черепанова, Ульяна Винокурова.

Подводя итоги обсуждения, Айсен Николаев предложил обратить особое внимание на усиление общественного контроля на местах за реализацией принятых решений руководством страны и республики, в том числе по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в муниципальных образованиях, за реализацией Национальных проектов, и одним из приоритетных направлений деятельности Общественной Палаты определить безопасность и качество жизни человека.

Глава республики подчеркнул, что на Общественную палату республики возложена ответственная миссия – обеспечить легитимность, прозрачность, честность процедуры выборов в Государственную Думу на избирательных участках, и выразил уверенность в том, что члены Палаты справятся с этим ответственным делом.

По словам Айсена Николаева, также необходимо усилить работу по развитию института независимой экспертизы проектов решений органов государственной власти, в том числе при принятии важнейших законодательных инициатив. Глава республики призвал членов Общественной палаты активно подключиться к обсуждению изменений в Конституцию Республика Саха (Якутия).

Ил Дархан подчеркнул, что Общественной палате необходимо оперативно реагировать на текущие проблемы, запросы граждан, оказывать помощь в недопущении и быстром урегулировании конфликтных ситуаций, которые порой возникают между органами власти и людьми, между бизнесами, между людьми.

Глава республики обратил внимание на необходимость проведения анализа эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Айсен Николаев выразил поддержку работе Общественной палаты, направленной на развитие республики, и пожелал успехов в работе.