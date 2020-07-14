Сезон праймериз ЕР подходит к финишной прямой

Партия “Единая Россия” определилась с кандидатами на должность глав 107 наслегов 27 улусов, в том числе на должность глав Амгинского, Сунтарского, Хангаласского улусов

В минувшие выходные состоялось предварительное голосование в пяти районах. На главу Алтанского наслега Мегино-Кангаласского улуса от партии будет выдвигаться ПОПОВ Дмитрий Афанасьевич, работающий специалистом по молодежной политике наслега. Остальные праймериз выявили кандидатов на депутатские мандаты улусных и поселенческих уровней.

До единого дня голосования – 13 сентября еще осталось определиться с кандидатом в депутаты Якутской городской Думы по Центральному избирательному округу №7 и с кандидатами в депутаты на дополнительных выборах в органы местного самоуправления, по ним, предварительное голосование предстоит провести 19 июля.

“Активная фаза выдвижения всех кандидатов от партии “Единая Россия” на выборы уже начинается. В России только наша партия проводит предварительное голосование для отбора своих кандидатов. Это позволяет в честной и открытой борьбе выявить достойных представителей Партии”, — отметила Анко ИВАНОВА, заместитель руководителя исполкома ЯРО партии “Единая Россия”.

В этом году партия столкнулась с новой реальностью. В условиях коронавируса предварительное голосование было проведено с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Выборщики приходили на счетные участки согласно графику посещения, выдавались средства защиты для всех посетителей, соблюдались социальные расстояния, производилась дезинфекция помещения.

В Якутии выборы должны состояться в 29 улусах, самые значимые из них — выборы глав Амгинского, Сунтарского, Хангаласского улусов. Также вызывают интерес выборы главы города Алдан и дополнительные выборы депутата Якутской городской Думы по Центральному избирательному округу. Период выдвижения кандидатов на выборы уже начался и продлится до 4 августа.