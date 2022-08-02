02.08.2022
11:53
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Общество

Сезон осенних фотосессий с подсолнухами открыт

«Хорошо трудиться – село возродится!» — сезон осенних фотосессий с подсолнухами открыт около села Немюгюнцы.

С сегодняшнего дня открыт сезон для тех, кто желает обновить свои фотосеты с подсолнухами.

По старой дороге между Немюгюнцами и г. Покровском расположены живописные деляны ученых-аграрников, чьи исследования необходимы для стратегической отрасли якутской культуры. Они приглашают всех желающих для проведения творческих и приятных минут для сохранения в памяти уходящего якутского лета!

Хозяева участков напоминают, что срывать и вытаптывать экспериментальные и фермерские деляны нельзя, так как это скажется на общем урожае и точности последующих измерений кормовых качеств солнечных цветов и других растений. Приятного отдыха и интересных фтографий!

Фото: автора
Источник: Алексей Пудов

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