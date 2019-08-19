Сезон охоты в Якутии НЕ переносится

Минэкологии Якутии опровергает информацию о том, что в Якутии переносятся сроки летне-осеннего сезона охоты из-за ситуации с лесными пожарами. Данная информация является недостоверной и не соответствует действительности.

На заседании КЧС по тушению лесных пожаров на территории Якутии решения о переносе срока охоты не принималось. В связи с этим, сроки летне-осеннего сезона охоты в республике не меняются и действуют в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) «О определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия)» 27 июля 2012 года N 1569.

В данное время с 1 августа началась охота на дикого северного оленя тундровых популяций, снежного барана, бурого медведя, а с 17 августа открылась охота водоплавающую и боровую дичь.

Подробнее со сроками сезона охоты 2019/2020 можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии Якутии.