19.08.2019
10:38
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Общество

Сезон охоты в Якутии НЕ переносится

Минэкологии Якутии опровергает информацию о том, что в Якутии переносятся сроки летне-осеннего сезона охоты из-за ситуации с лесными пожарами. Данная информация является недостоверной и не соответствует действительности.

На заседании КЧС по тушению лесных пожаров на территории Якутии решения о переносе срока охоты не принималось. В связи с этим, сроки летне-осеннего сезона охоты в республике не меняются и действуют в  соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) «О определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия)» 27 июля 2012 года N 1569.

В данное время с 1 августа началась охота на дикого северного оленя тундровых популяций, снежного барана, бурого медведя, а с 17 августа открылась охота водоплавающую и боровую дичь.

                Подробнее со сроками сезона охоты 2019/2020 можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии Якутии.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
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