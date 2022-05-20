Съезд молодых ученых Якутии

Состоялось пленарное заседание съезда молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы Якутии

20 мая в Якутске состоялось пленарное заседание съезда молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы Республики Саха (Якутия), посвященное 100-летию образования Якутской АССР. Участие в съезде приняли более 150 представителей научных учреждений и вузов республики.

В своем видеообращении к участникам съезда председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик Валентин Пармон подчеркнул, что молодые ученые являются будущим нашей страны. «Мы тесно сотрудничаем и взаимодействуем с научным и научно- образовательным комплексом. Регулярно проводим встречи с руководством республики. Это свидетельствует о том, что насколько серьёзное внимание российская наука отводит якутской», — отметил Валентин Николаевич. «У вас прекрасный опыт подготовки кадров по решению вопросов, связанных с материаловедением в особо жестких климатических режимах, огромный опыт по сельскому хозяйству, по специализированной медицине», — подчеркнул академик.

На пленарном заседании выступил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, председатель Совета молодых учёных Республики Саха (Якутия) Иван Христофоров. В своем докладе он обозначил проблемы и перспективы развития научных кадров в Якутии. Среди проблем ученый обозначил дефицит научных кадров, массовую убыль ведущих ученых по естественным причинам и существующий риск утраты научных школ.

Председатель правительства республики Андрей Тарасенко выступая перед участниками съезда отметил, что в свете стоящих перед республикой огромных задач во всех сферах деятельности, на молодых ученых возлагаются большие надежды.

В работе пленарного заседания также приняли участие министр образования и науки Якутии Ирина Любимова, первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев.

По итогам съезда принята резолюция, и от республики избраны участники Конгресса молодых ученых страны, который объединяет представителей ведущих научных школ из разных научных и образовательных организаций Российской Федерации, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, молодых ученых, победителей конкурсов грантов.

В торжественной обстановке молодым ученым и специалистам были вручены награды и благодарности. Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени Г.И. Чиряева в области науки и техники за разработку и внедрение инновационных технологий возделывания многолетних трав для развития лугового кормопроизводства в условиях криолитозоны присуждена сотрудникам лаборатории кормопроизводства и плодово-ягодных культур Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» — старшему научному сотруднику, кандидату сельскохозяйственных наук Галине Захаровой, ведущему научному сотруднику, кандидату сельскохозяйственных наук Елене Пестеревой и ведущему научному сотруднику, кандидату сельскохозяйственных наук Сахаяне Павловой. Также в этот день участникам съезда были вручены Гранты Главы Республики Саха (Якутия), Благодарности Главы Республики Саха (Якутия), Грамота Правительства Республики Саха (Якутия), Благодарственные письма Правительства Республики Саха (Якутия), Благодарственные письма Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.В. Тарасенко и другие высокие награды.

Напомним, что в рамках съезда молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы республики, с 19 апреля по 20 мая проведен ряд мероприятий. На правительственном часе в Государственном Собрании (Ил Тумэн) был рассмотрен ход исполнения рекомендаций круглого стола «О поддержке молодых ученых в Республике Саха (Якутия)», на заседании актива интеллектуального клуба «Интеграл14» были обсуждены проблемы привлечения молодежи в науку и укрепления научного потенциала Якутии. Кроме того, в эти состоялся семинар Российского научного фонда о грантовой поддержке молодых ученых, а также была проведена проектная сессия «Вызовы-возможности».