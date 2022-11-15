Съезд главных инженеров Саханефтегазсбыта объединит теорию и практику

14 ноября стартовал съезд главных инженеров всех филиалов АО «Саханефтегазсбыт».

В рамках съезда, который проводится впервые, в течение двух недель главные инженеры 19 филиалов АО пройдут интенсивное обучение по нескольким наиболее актуальным темам.

В завершение учебного курса, 30 ноября для них будет организована аттестация и Круглый стол, где будут подведены итоги.

В частности, программа семинара включает в себя детальное изучение таких тем, как «Вибрационный контроль состояния и диагностики. Теория и практика», «Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах нефтебаз и складах нефтепродуктов». Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам, связанным с безопасной эксплуатацией нефтебаз. Повестка семинара также подразумевает рассмотрение актуальных вопросов, касающихся подготовки плана действий органов управления и сотрудников предприятия в условиях ГО, ЧС и иных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью персонала.

По информации главного инженера АО «Саханефтегазсбыт» Александра Нифонтова, обучение состоит из обзорной презентации с показом функционала, далее следует обсуждение, где можно задать любые вопросы экспертам и получить ответы.

Как отметил гендиректор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев, главные инженеры смогут не только получить теоретические знания, но и активно поучаствовать в практических занятиях по курсу.

«Мы специально запланировали выезды в Якутскую и Нижнебестяхскую нефтебазы, где наши сотрудники на практике применят и закрепят полученные знания», — рассказал гендир предприятия.

По его мнению, такой формат будет полезным для всех. Помимо обучения, ежедневно для представителей филиалов будет предусмотрено время для решения производственных вопросов с отделами в головном офисе АО.

«Мы постарались пребывание наших главных инженеров в Якутске сделать максимально эффективным, 28 ноября они смогут принять участие в профсоюзной конференции коллектива «Саханефтегазсбыт», — заявил Виктор Лебедев.

29 ноября запланированы совещания с представителями Росгвардии и Ленского управления Ростехнадзора.