Съезд ЕР пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности

Число его делегатов и гостей сокращено втрое. В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями «Единая Россия» обеспечит максимальные меры безопасности для участников XX Съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее.

Все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку.

Использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия – делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. Организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке Съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.