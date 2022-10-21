Северный завоз перевыполнил свой план

В Якутию завезли весь объём грузов в навигацию.

В Якутии без отставания выполнили план по завозу грузов в навигационный период. Всего в республику водным транспортом отгружено 1 млн 290 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов, что на 14 тысяч тонн выше плана.

«Когда мы говорим о северном завозе, то это не только завоз для государственных нужд, но и для промышленных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, которые снабжают север товарами и продовольствием. Якутск и западная часть республики практически шесть месяцев году остаются без транспортного сообщения, за исключения авиации. Поэтому разрабатываемый сейчас по поручению Президента страны законопроект о северном завозе – важный шаг для надежности и повышения качества жизни всех жителей республики», – отмечал глава республики Айсен Николаев.

«Сейчас находимся на завершающей стадии доставки грузов по республике — идёт перевозка последних объёмов. Судоходными компаниями ведется работа по возвращению судов к местам планового зимнего отстоя», – отметил руководитель Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков.

Также в регионе завершена арктическая навигация. На контроле перевозка угля по реке Лена для нужд ГУП ЖКХ и Теплоэнергосервиса.

В 2022 году план перевозок в навигацию составляет 1 млн 276 тысяч тонн грузов. С начала навигации отгружено свыше 1 млн 290 тысяч тонн грузов (101,1% от плана), до районов доставлено свыше 1 млн 275 тысяч тонн (100 %).