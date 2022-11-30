Северный форум: альтернативные источники энергии

Партнеры и участники Научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития» в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию обсуждали вызовы, стоящие перед Россией в рамках внедрения альтернативных источников энергии. В ходе встречи также состоялся обмен технологическими решениями.

Профессор Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН, доктор химических наук Вера Мясоедова рассказала о значении патентов для обеспечения технологического суверенитета в критически важных отраслях промышленности. Исследователь, который имеет опыт защиты патентов и на европейском уровне, выделила стратегические функции интеллектуальной собственности в науке и бизнесе, среди которых не только технологическое превосходство над конкурентами и правовая защищенность бизнеса.

Вера Мясоедова добавляет: интеллектуальная собственность в науке и бизнесе придает материалу или технологии как товару новые потребительские свойства, а также является источником сверхприбыли и средством обеспечения экономического управления бизнесом.

Эксперт проявила интерес к исследованиям, которые проводятся в Якутии, и отметила возможность сотрудничества. Вера Мясоедова рассказала о направлениях, в которых работает команда институтов, подчеркнув, как эти технологии могут быть использованы в Якутии. Например, использование отходов агропромышленного комплекса, твердых коммунальных отходов для обжиговых печей цементных заводов. Это, подчеркивает профессор, может снизить экологическую нагрузку.

«Якутия располагает возможностями суверенных материалов. Можно сесть за стол переговоров локально и выбрать те системы, которые у вас наиболее интересны для научного сотрудничества», – заключила Вера Мясоедова.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/