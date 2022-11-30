Северный форум: альтернативные источники энергии
Партнеры и участники Научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития» в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию обсуждали вызовы, стоящие перед Россией в рамках внедрения альтернативных источников энергии. В ходе встречи также состоялся обмен технологическими решениями.
Профессор Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН, доктор химических наук Вера Мясоедова рассказала о значении патентов для обеспечения технологического суверенитета в критически важных отраслях промышленности. Исследователь, который имеет опыт защиты патентов и на европейском уровне, выделила стратегические функции интеллектуальной собственности в науке и бизнесе, среди которых не только технологическое превосходство над конкурентами и правовая защищенность бизнеса.
Вера Мясоедова добавляет: интеллектуальная собственность в науке и бизнесе придает материалу или технологии как товару новые потребительские свойства, а также является источником сверхприбыли и средством обеспечения экономического управления бизнесом.
Эксперт проявила интерес к исследованиям, которые проводятся в Якутии, и отметила возможность сотрудничества. Вера Мясоедова рассказала о направлениях, в которых работает команда институтов, подчеркнув, как эти технологии могут быть использованы в Якутии. Например, использование отходов агропромышленного комплекса, твердых коммунальных отходов для обжиговых печей цементных заводов. Это, подчеркивает профессор, может снизить экологическую нагрузку.
«Якутия располагает возможностями суверенных материалов. Можно сесть за стол переговоров локально и выбрать те системы, которые у вас наиболее интересны для научного сотрудничества», – заключила Вера Мясоедова.
Справка:
«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.
Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/
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