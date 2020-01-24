24.01.2020
16:44
134
Якутия
Северные огородницы советуют…
Северные огородницы советуют в январе-феврале сеять семена для рассады овощных и цветочных культур в следующие даты:
с 10 января – эустому, бегонию всегда цветущую, гвоздику
с 1 февраля – среднеспелые сорта клубники
с 20 февраля – анютины глазки, вербену, кобею, лобелию, петунию махровую и бахромчатую крупноцветковую, сальвию блестящую, цинерарию морскую. Перец (среднеспелые сорта 120-135 дней), баклажан (среднеспелые сорта 110-130), помидор (среднепоздние сорта 110-115 дней, поздние 115-130) , лук порей, сельдерей, клубнику
По лунному календарю Якутии рассчитывайте посев этих растений в растущую луну в эти благоприятные дни для посева:
– в январе 27, 28, 29,
– в феврале 1, 2, 3, 6, 7, 25, 29.
Источник: Материал предоставлен составителем Лунного календаря Якутии, специалистом по лекарственным растениям Варварой Семеновой @mooncalendar_ykt
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.01.2020
83621
24.01.2020
104
24.01.2020
131
24.01.2020
118
24.01.2020
131
24.01.2020
391
24.01.2020
191
24.01.2020
196
24.01.2020
164
24.01.2020
181
24.01.2020
281
24.01.2020
200
24.01.2020
2396
24.01.2020
281
24.01.2020
3011
24.01.2020
205
24.01.2020
184
24.01.2020
536
24.01.2020
1770
24.01.2020
308
24.01.2020
315
24.01.2020
360
24.01.2020
583
24.01.2020
1031
24.01.2020
308
24.01.2020
719
24.01.2020
1581
24.01.2020
469
24.01.2020
525
24.01.2020
1679
24.01.2020
19192
24.01.2020
1631
24.01.2020
592
23.01.2020
450
23.01.2020
1339
23.01.2020
409
23.01.2020
1037
23.01.2020
394
23.01.2020
767
23.01.2020
435
23.01.2020
470
23.01.2020
565
23.01.2020
2181
23.01.2020
2399
23.01.2020
417
23.01.2020
741
23.01.2020
482
23.01.2020
844
23.01.2020
1874
23.01.2020
512
23.01.2020
976
23.01.2020
450
ТОП НОВОСТИ
19.01.2020
20646
21.01.2020
17128
21.01.2020
16006
19.01.2020
14104
20.01.2020
12118
19.01.2020
9244
21.01.2020
8596
23.01.2020
8481
20.01.2020
7931