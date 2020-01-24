Северные огородницы советуют…

Северные огородницы советуют в январе-феврале сеять семена для рассады овощных и цветочных культур в следующие даты: с 10 января – эустому, бегонию всегда цветущую, гвоздику с 1 февраля – среднеспелые сорта клубники с 20 февраля – анютины глазки, вербену, кобею, лобелию, петунию махровую и бахромчатую крупноцветковую, сальвию блестящую, цинерарию морскую. Перец (среднеспелые сорта 120-135 дней), баклажан (среднеспелые сорта 110-130), помидор (среднепоздние сорта 110-115 дней, поздние 115-130) , лук порей, сельдерей, клубнику По лунному календарю Якутии рассчитывайте посев этих растений в растущую луну в эти благоприятные дни для посева: – в январе 27, 28, 29, – в феврале 1, 2, 3, 6, 7, 25, 29.

Источник: Материал предоставлен составителем Лунного календаря Якутии, специалистом по лекарственным растениям Варварой Семеновой @mooncalendar_ykt

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