Северные надбавки, роль отца в семье и культура – впервые в Конституции

26 мая на 27-м очередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва будет рассмотрен проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)». Новый конституционный закон нашей республики разработан в целях совершенствования республиканского законодательства, в связи с принятием Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации.

Напомню, что с инициативой поправки в Конституции РФ в 2020 году выступил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Поправки были приняты на общероссийском голосовании в июне-июле 2020 года. В том числе, за поправки проголосовали жители Республики Саха (Якутия).

Сегодня хочу заявить о своей полной поддержке проекта конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)». Особо подчеркиваю, что этот проект конституционного закона выдвигает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев.

Ряд статей конституционного закона касаются органов государственной власти в республике. Теперь законодательно утверждено, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации. Правительство Республики Саха (Якутия) определяется высшим исполнительным органом государственной власти республики, подконтрольным и подотчетным главе Республики Саха (Якутия). Статус, полномочия и состав правительства Республики Саха (Якутия) определяются Конституционным законом. Наименования высшего должностного лица — глава Республики Саха (Якутия) и Ил Дархан Республики Саха (Якутия) — признаются равнозначными. Государственное Собрание (Ил Тумэн) утверждает кандидатуры председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия), его заместителя и аудиторов Счетной палаты республики.

Также в Конституции республики четко и однозначно указано, что семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Существенным дополнением, на мой взгляд, становится положение о том, что, отцовство, как и материнство, находится под защитой государства. Государство создает систему гарантий защиты и охраны здоровья отца. Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Супруги равноправны в семейных отношениях. Государство создает систему гарантий защиты и охраны здоровья матери, отца и ребенка. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Государство создает условия для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Значительной поправкой является изменение, касающееся социальной защиты граждан. В частности, гарантирована оплата труда не менее прожиточного минимума. Закреплена индексация пенсии не реже одного раза в год. Гарантировано обязательное социальное страхование и индексация социальных выплат. Закреплен приоритет основного закона над всеми международными договорами. В Конституцию России введено понятие единой публичной власти, в которую входят органы государственной власти и органы местного самоуправления. И многое другое.

В новой Конституции республики законодательно обеспечивается социальная защита граждан республики, в том числе право на северные надбавки и коэффициенты. «Каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. За работу в районах Крайнего Севера к минимальному размеру оплаты труда, установленному на федеральном уровне, применяются районные коэффициенты и процентные надбавки».

Важными, на мой взгляд, являются также положения о том, что в Республике Саха (Якутия) «культура является уникальным наследием ее многонационального народа». При этом «на государство возлагается обязанность создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества».

Каждый гражданин республики обязан уважать права и законные интересы других лиц, самобытную культуру, обычаи, традиционный образ жизни народа, их возрождению, сохранению и развитию. Каждый человек обязан заботиться о сохранении жизни и здоровья других лиц, уважать нравственно-этические ценности и нормы взаимоотношений, сложившиеся в условиях Севера.

В полномочиях республики находится управление системой воспитании, образования, науки, культуры, здравоохранении, в том числе обеспечение оказании доступной и качественной медицинской помощи. Сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; управление физической культурой и спортом, молодежной политикой, социальной защитой, включая социальное обеспечение; охрана документального наследия, памятников истории и культуры.

Таким образом, представленный проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) направлен на совершенствование отдельных норм Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и приведение её в соответствие с обновлённой на всенародном референдуме Конституцией Российской Федерации.

Заявляя о своей поддержке данного проекта конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)», призываю всех коллег – депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) также поддержать его!