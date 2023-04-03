Северная мистика: призраки девушек на дорогах Якутии

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Истории от ведущего проекта «Северная мистика» Дмитрия Михайлова. Часто люди рассказывают о призраках девушек, которых видят у дорог или же на различных местах. Правда это или нет – точно неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что они связаны с событиями прошлого.

Призрак девушки возле поста ГАИ в Хангаласском районе

Многие из жителей республики слышали популярную страшную историю о девушке, которая пропала зимой в начале лихих 90-х. Девушка собиралась домой в Покровск из Якутска и пыталась остановить машину на выезде из города. Ее подобрала машина и больше девушку никто не видел живой. Наутро ее обнаружили раздетой, избитой, изнасилованной и замерзшей насмерть у ныне заброшенного поста ГАИ, недалеко от села Техтюр Хангаласского района. Страшная легенда гласит, что девушку выбросили из машины в районе поста ГАИ. Несчастная, истерзанная девушка еле дошла туда, стучалась, но сотрудники полиции крепко спали на втором этаже и не открыли дверь. С тех пор плачущий призрак этой девушки видели на Покровском тракте многие. Ходят слухи, что пост был закрыт как раз из-за того, что каждую ночь призрак стучался в двери.

Призрак Хатасс

Как-то раз мужчина ехал с работы домой. Время уже позднее. Едет себе, как вдруг видит, стоит девушка, она бегает через дорогу туда-сюда. Он даже не подумал что это может быть привидение и начал сигналить. Та не реаирует. Вскоре ему надоело ее безразличие и он вышел из машины и прогнал ее с дороги. Как только он это сделал, сел в машину и поехал домой. Дома его встретила жена, они покушали и заснули. Глубокая ночь. Он проснулся из-за крика своей жены. И на мгновение он увидел ту девушку. Он спросил у жены что случилась, а она ответила: «я проснулась из-за какого до ужасного чувства, будто кто-то смотрел на меня, при том не короткое время, я лежала в надежде что это чувство скоро покинет меня, пролежав около получаса я все же осмелилась открыть глаза и увидела нечто похожее на девушку и закричала». Он сразу рассказал про случай на дороге. Наутро они вызвали священника, он избавил дом от «гостя» и они жили спокойно. Однако это не единственный случай, когда кто-то видел ее. Один парень, катаясь летом на мотоцикле, увидел в на том же месте девушку в 3 часа ночи. Та шла пешком в сторону города.

Призрак девушки в Орто Дойду

В мае 2015 года на берегу речки в местности Орто Дойду в Хангаласском улусе насмерть замерзла юная девушка. Она была студенткой и училась в селе Октемцы. Вместе с однокурсниками в тот трагический день девушка отправилась в лес, чтобы отметить окончание выпускных экзаменов. В какой-то момент ей стало плохо и она отошла от группы студентов. Девушка потеряла сознание и упала под дерево, где и замерзла. Однокурсники подумали, что она вернулась в село и не стали ее искать. Теперь призрак девушки не дает покоя местным. Как все знают, в этой местности расположены места для отдыха с беседками и кафе. Охранники, остающиеся на ночь сторожить эти объекты, жалуются, что девушка стучится и просит ее впустить, жалуясь на холод. Призрак появляется, когда наступает весна и пропадает осенью.

Призрак девушки в Старом городе в Якутске

Однажды поздним вечером молодая женщина поссорилась со своим мужем. Муж избил ее и девушка убежала из дома босая, в домашнем платье. Стояла поздняя осень. Тело погибшей женщины в Старом городе обнаружили прохожие, когда утром шли на работу. Теперь поздними осенними вечерами в Старом городе можно увидеть плачущую, босоногую девушку. Некоторые добавляют, что призрак чаще всего можно увидеть на отрезке пути от Вечного огня до здания «Кружало».

Призрак женщины на сопке любви

31 декабря 1988 года в Якутске молодая женщина — юрист поехала в парикмахерскую, куда ее отвез друг на машине. Парикмахерская находилась в здании, в котором было много разных контор. Женщина при входе повздорила с вахтершей. Сделав прическу, чтобы больше не встречаться с вахтершой, она вышла через черный вход. Выходя, по трагической случайности, женщина села в машину преступников, приняв их машину за автомобиль ее друга. Все это видела случайная свидетельница, которая курила в форточку окна. Свидетель была внимательной женщиной и запомнила номер машины. А несчастную женщину увезли на сопку любви, где, надругавшись, убили. Преступников поймали, благодаря свидетельнице. Один из них впоследствии сошел с ума. А призрак погибшей женщины часто видят на сопке любви.

Призраки девушек, замерзших в лесу в Олекминском районе

Эта жуткая история произошла совсем недавно, в тот же год, когда замерзла девушка в Хангаласском районе. 20 декабря 2015 года девушки встретились с молодыми людьми, которые были знакомыми одной из них. В ходе общения компания выехала на двух автомашинах на отдых в охотничью избушку, расположенную в местности «Ус-бэс» в 45 километрах от райцентра. В последующем девушки не пожелали оставаться ночевать в избушке и отправились пешком в сторону города Олекминск. Сотрудники полиции через сутки обнаружили их тела на территории заброшенной летней фермы. Девушки насмерть замерзли. С тех пор многие видели двух девушек, которые ночью бредут по дороге и пытаются остановить машины.

Находка на поле

Вдоль федеральной трассы «Колыма», после Нижнего Бестяха, часто встречаются картофельные поля. Как-то раз один местный житель на своем тракторе перекапывал поле перед посевом картофеля. Поле было старое, если не древнее, и он хорошо знал эту местность. Именно в том году этот тракторист решил немного увеличить площадь посева, для чего заехал на пару метров дальше, чем обычно. Вскоре перекапывающее оборудование заклинило. Такое случалось нередко: коряга, большие булыжники. Тем более земля необработанная. Он вышел посмотреть… И ужаснулся: между лопастями и из земли торчали белые кости. Человеческие. Череп был неповрежден. На вид это было старое захоронение. Была и одежда, по всей видимости из звериной кожи, но она быстро рвалась при попытках вытащить кости из земли. Аккуратно вытащив останки, тракторист сложил их в стороне, постоял немного и продолжил работу. В конце дня над полем нависли грозовые тучи. Тракторист поспешил домой, решив закопать скелет назавтра. Приехав домой, он всё рассказал родным. Всю ночь шел проливной дождь…

Следующим утром тракторист приехал в поле и долго искал то место, где он оставил скелет. Но костей нигде не было. Будто кто-то специально их унес. Проработав весь день и снова поискав скелет, тракторист уехал домой. На третий день тракторист снова поехал в поле, чтобы закончить работу до конца. Родные ждали его весь день, но ни вечером, ни ночью, ни даже утром он не приехал. Тогда они поехали в поле, заодно высматривая потерявшегося родственника среди знакомых. Доехав до поля они увидели пустой трактор. На лопастях перекопщика виднелись полузастывшие следы крови… А чуть поодаль, среди перекопанной земли виднелись конечности тракториста. Перекапывающее оборудование размололо мужчину и частично закопало в землю. Убитые горем родственники долго искали виновных, но один шаман сказал, что тракторист наехал на могилу удаганки, жившей в прошлом веке. Так она отомстила за то, что потревожили ее покой… Скелет старой шаманки так и не нашли…

Бонус история. Безголовый призрак на старой дороге

Менее известно другое привидение. По сообщениям очевидцев, в 1950-е годы оно появлялось на старой сельской дороге у села Суола в Мегино-Кангаласском районе. Дух имел образ человека огромного роста, лишенного головы. Одетый в старинные лохмотья, безголовый не был бесплотным призраком и вполне реально.

Несколько раз его видели бегущим за машинами. Один мотоциклист еле увернулся от его рук на узкой тропинке. Женщины, собирающие бруснику, столкнулись с ним совсем близко, но по непонятным причинам он их не тронул — одна из них упала в обморок от невыносимого трупного смрада, источаемого ходячим мертвецом.

Появления жуткого привидения закончились так же внезапно, как и начались. Несмотря на кажущуюся абсурдность истории, автор склонен доверять именно ей, поскольку лично общался с одним из тех, кто видел безголового призрака.