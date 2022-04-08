Северная энергетика – юность моя

АО “Сахаэнерго” (дочернее предпритие ПАО “Якутскэнерго”, входит в Группу РусГидро) привлекает молодые кадры и создает для них достойные условия профессионального развития.

Во время рабочей командировки мы познакомились с энергетиками Нижнеколымского района электрических сетей, которые пришли в профессию недавно, но решили прочно связать свою судьбу с жизнеобеспечивающей отраслью.

“Наше село находится в 420 км от поселка Черский. Дорога есть только в период зимника, а в остальное время к нам можно добраться только на вертолете, объяснил электромонтер 3 разряда ДЭС Андрюшкино Никита Неустроев. – Если у тебя есть хорошая работа, жить можно и на Севере. Я верен своей малой родине. Построил новый дом для моей большой семьи: супруги, трех дочерей и долгожданного сына. Я как глава семейства много работаю. В энергетике мне очень нравится, не только достойная зарплата и все социальные гарантии. Главное, от твоих действий зависит свет и тепло в домах односельчан, и это большая ответственность. Молодежи не нужно бояться переезжать в северные районы. Работа на земле развивает человека и физически, и морально, и профессионально”.

“Моя первая специальность – оленевод-механизатор. Но я решил, пока молодой, получить еще одну профессию и переквалифицировался на энергетика, – поделился контролер энергосбытовой службы Иван Сергеев. – И знаете, мне моя нынешная работа очень нравится. Хороший коллектив, стабильная зарплата и есть перспективы роста. Мечтаю получить высшее энергетическое образование”.

“Я в энергетику пришел совсем недавно. Мне 18 лет, заочно учусь в колледже связи и энергетики, – рассказывает рабочий Максим Сусарин. – Здесь вижу производство электроэнергии изнутри, наблюдаю за работой коллег и оборудования. Думаю, все это поможет мне в учебе. Рад, что с выбором профессии я не ошибся. В будущем себя вижу только энергетиком. После колледжа буду поступать в вуз. В северном отдаленном районе молодежи жить можно. Главное, чтобы были быстрый интернет и доступные билеты на самолет”.