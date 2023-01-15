15.01.2023
08:42
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Общество

СЭТО восстановил отопление семьям мобилизованных

Об этом сообщает ВКонтакте Дмитрий СЕМЕНОВ, депутат Ил Тумэна и директор ГБУ РС (Я) СЭТО.

 — В предновогодние и праздничные дни в мой адрес поступили обращения от Управы Автодорожного округа о помощи по восстановлению системы отопления в домах семей мобилизованных.

С помощью моих коллег — инженеров ГБУ РС (Я) «СЭТО», мы незамедлительно предоставили тепловые пушки и оказали помощь всем семьям в запуске газового отопления после аварийной остановки. Семьи наших мобилизованных ребят в теплых домах и наши защитники могут не волноваться за своих родных.

Мамам, жёнам, детям наших военнослужащих надо помогать всеми силами. На их плечи свалились многие бытовые вопросы, которые прежде решали мужчины. Кроме того, важно поддержать их морально.

И раньше депутат Семенов подвозил семьям мобилизованных дрова и лед, вручал новогодние подарки детям и семьям героев, находящихся в зоне СВО, в с. Немюгю, Өктөм и Төхтүр.

Источник: https://vk.com/dmitriy_semenov_yakutia

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