Сеть АЗС и АГЗС ЯТЭК снижает цены

Компания «ЯТЭК-Моторное топливо» объявила о снижении розничных цен на бензин, дизельное топливо и пропан-бутан автомобильный. Акция продлится до 1 декабря 2020 г.

Компания ЯТЭК является ведущей независимой газодобывающей компания, а также единственной компанией на территории Республики Саха (Якутия), которая осуществляет производство и поставку на республиканский рынок моторного топлива. Сети АЗС и АГЗС ЯТЭК доверяют не только самые крупные компании республики, но и розничные покупатели – ежедневно заправляются более 5 000 клиентов.

Благодаря этому «ЯТЭК-Моторное Топливо» вот уже несколько лет сохраняет самые демократичные цены на автомобильное топливо в Якутии.

Кроме этого, сеть АЗС «ЯТЭК» предлагает юридическим лицам оформить пластиковые топливные карты со скидкой 2% и 4% на все виды топлива, что является лучшим дисконтным предложением на городских АЗС.

Согласно условиям ноябрьской акции, новая цена составит:

— в Якутске: АИ-95 – 53 руб., ДТ – 53,5 руб., ПБА – 22,5 руб.

— в Кысыл-Сыр, Вилюйск, Тасагар, Илбэнгэ: АИ-95 — 54,5 руб., ДТ — 51,5 руб., ПБА – 22,5 руб.

Цены сохранятся до 9:30 утра 1 декабря 2020 года.

Сеть АЗС и АГЗС ЯТЭК: