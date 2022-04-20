«Сестры» против «Универа»: что смотрят в Якутии

Новые сериалы привлекают большее количество зрителей, но сюжет их не захватывает. Пользователи тратят время преимущественно на просмотр проверенных временем хитов. К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику просмотров «МегаФон ТВ»(18+) в Якутии в марте 2022 года.

Пользователи онлайн-кинотеатра в Республике в равной степени смотрят фильмы и сериалы. В обеих категориях по числу уникальных просмотров лидируют новинки, причем преимущественно – отечественные.

Самыми востребованными жанрами многосерийных фильмов стали комедии, приключения и триллеры. При этом топ-5 сериалов в регионе выглядит так:

«Сестры»(16+)* (Россия, комедия, 2021 г.);

«Карамора»(18+)* (Россия, триллер, 2022 г.);

«Янычар»(16+)* (Россия, приключения, 2022 г.);

«Исправление и наказание»(16+)* (Россия, комедия, 2021 г.);

«Модный синдикат»(16+)** (Россия, комедия, 2022 г.).

Однако по продолжительности смотрения лидируют сериалы, зарекомендовавшие себя ранее. Так, на комедию «Универ»(16+), триллер «Декстер»(18+),* спортивную драму «Молодежка»(16+), не теряющую популярности с 2011 года сагу «Игра престолов»(18+)* и турецкую драму «Чёрная любовь»(16+) зрители тратили почти в 12 раз больше времени, чем на новинки.

Среди полнометражных фильмов в Якутии наиболее популярными стали комедии «Последний богатырь: Посланник Тьмы»(6+), «Свингеры»(16+), триллер «Многоэтажка»(16+), драма «Мама, я дома»(12+) и комедия «Пара из будущего»(12+)*. На них пришлось 14% от общего количества просмотров фильмов в марте.

76% пользователей «МегаФон ТВ» в Республике смотрят видео на смартфонах, 18% – на Smart TV, остальные – на компьютерах. Несмотря на большой отрыв по доле пользователей смартфонов, общая продолжительность просмотров на них лишь на 2% больше, чем на Smart TV. Вероятно, на смартфоне пользователи потребляют видеоконтент ситуативно – например, в общественном транспорте, а остальные могут смотреть фильмы фоном во время домашних дел.

Мобильный интернет МегаФона позволяет смотреть видео с максимальным комфортом, ведь средняя скорость загрузки информации в LTE-сети оператора в четвертом квартале прошлого года в Якутии составила 32,4 Мбит/с и это лучший показатель среди сотовых операторов региона. А использование новой опции Pre-5G, поможет еще увеличить скорость передачи данных до 30%, что позволит абонентам смотреть видео на своих устройствах даже в разрешении 4K.

