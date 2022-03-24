Сестры Аверины выступят на фестивале Muus uSTAR

Звезды Олимпийских игр — 2020 в Токио гимнастки Дина и Арина Аверины проведут показательные выступления в рамках молодежного фестиваля Muus uSTAR. Завтра, 25 марта, сестры выступят во время концерта сообщества Федерации художественной гимнастики Якутии во Дворце спорта «50 лет Победы», сообщает ЯСИА.

«Мы очень рады, что звезды художественной гимнастки мирового масштаба посетят наш республиканский фестиваль Muus uSTAR. Дина и Арина олицетворяют собой силу духа, волю, целеустремленность и красоту нашего вида спорта в глазах якутских спортсменок и поклонников художественной гимнастики. Думаю, выступление на одной площадке с сестрами Авериными станет невероятным опытом для гимнасток нашей федерации, которые примут участие в концерте. Надеюсь, это еще больше вдохновит их и зрителей на занятия спортом и ведение здорового образа жизни. Уверена, что все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы предоставить тем, кто находится в начале жизненного пути, как можно больше возможностей для самосовершенствования и вдохновить их на новые начинания”, — сказала президент Федерации художественной гимнастики РС(Я) Людмила Николаева.

Отметим, что кроме Авериных с показательными упражнениями выступят порядка 150 гимнасток Якутска и Покровска, которые представят спортивные клубы республики: «Бриллианты Туймаады», «Либерти», «Сардаана», «Сияние», РОФСО «Кристалл» и Хангаласскую ДЮСШ. Режиссером-постановщиком концерта и общего номера стала руководитель СК «Либерти» Александра Бронских.

Приглашаем школьников города Якутска и их родителей посетить мероприятие и приобщиться к празднику спорта. Вход будет организован по спискам: заявки вы можете отправить на почту fhg-sakha@mail.ru. до полуночи 24 марта.

Открытие показательных выступлений состоится 25 марта в 16:00 по адресу: ул. Орджоникидзе, 28.