Сестра медика-добровольца: Его решение стало для нас шоком

7 ноября в Якутск из зоны проведения специальной военной операции вернулся фельдшер Евгений СКРЯБИН. Записавшись добровольцем в апреле, якутянин оказывал медицинскую помощь раненым землякам. Евгений рассказал, что хотел удостовериться на личном опыте в происходящих событиях, сообщает ЯСИА.

«Поступила информация о нехватке врачей, тогда я принял решение. Поехали с отрядом от ДОСААФ Якутии. Помимо меня, были еще два врача. Тогда и сейчас есть люди, которые не до конца понимают, что там происходит. Побывав на линии фронта, я лично убедился, что со стороны Запада идет наступление на нашу землю. Это агрессия в нашу сторону. Жаль, что заложниками этого становятся мирные жители, наши семьи», — прокомментировал Евгений.

Боец отметил, что на линии фронта нет ничего важнее чувства плеча и поддержки с родины.

«Друг с другом можно познакомиться еще до попадания в зону соприкосновения с противником. На самих боевых действиях стираются все условности, становится понятно, что рядом с тобой человек, готовый оказать помощь в самый трудный момент», — добавил он.

«Те, кто пишут неправду, дают необъективную критику, поезжайте туда и посмотрите. Не обязательно брать в руки оружие, можно ведь поехать с гуманитарной миссией. Советую не писать и не говорить того, чего не знаете», — подчеркнул доброволец-медик.





Как сказала сестра Евгения Ольга ОСИПОВА, родные не ожидали, что брат станет добровольцем.

«Его решение стало для нас шоком. Мы считали, что он абсолютно не военный человек. Однако Евгений с детства был патриотом и человеком со стержнем. Я хоть и была удивлена, но в душе испытала гордость. Конечно, сильно волновались, очень сильно переживала мама», — рассказала Ольга корреспонденту ЯСИА.

Как сообщил командир добровольческого отряда «Боотур» Александр КОЛЕСОВ, военные врачи выполняют функции как бойца, так и медика.

«Он был с нами на передовой. Повредил ногу, и я решил его отправить в тыл. Конечно, вклад военных фельдшеров трудно переоценить. Они первые оказывают медицинскую помощь раненым, являются нашими братьями по оружию», — уточнил Колесов.

Министр молодежи Петр ШАМАЕВ заявил, что правительство республики работает над тем, чтобы все вернувшиеся бойцы получили необходимую помощь. Все будут обеспечены реабилитацией, а также помощью семьям.