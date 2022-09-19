19.09.2022
14:14
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Светская хроника

Сестра Ил Дархана празднует день рождения!🎂

Сестра главы Якутии Аяна Николаева поздравила себя с днем рождения в своем телеграм-канале:

Это я смотрю в сторону 50летия 😄 Поблагодарю год ушедший, впереди новый, наверняка насыщенный, увлекательный и интересный ❤️ С Днём рождения меня!

Фото: https://t.me/ayana_nikolaeva_cherokeen
Источник: https://t.me/ayana_nikolaeva_cherokeen

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