Сессия по корректировке Стратегии Якутии в новых экономических условиях

Более 100 участников из разных ведомств, предприятий, органов местного самоуправления, научного сообщества приняли участие в стратегической сессии по корректировке Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года. С учётом новых экономических условий и вызовов участники представили инициативы, которые помогут республике не только сохранить темпы развития, но и увеличить их.

«Среди предложенных инициатив есть идеи локальные и глобальные. Самое главное, что наша стратегия – это не застывший документ, она должна подстраиваться под меняющиеся условия. Надо менять подходы к работе, отвечать на новые вызовы, ставить амбициозные задачи и достигать их. Это то, чем мы должны руководствоваться каждый день, это основа не только для органов власти, но и предприятий и организаций, работающих в республике», — сказал глава Якутии Айсен Николаев, обращаясь к участникам.

Как подчеркнула министр экономики республики Майя Данилова, главная задача стратегии в целом – повысить качество жизни в республике и создать общество среднего достатка. Работая в группах, участники разработали свыше 80 инициатив в самых разных отраслях от управления территориями до развития несырьевой экономики. Наиболее приоритетные представили главе республики. Стратегическая сессия была организована с участием федеральных модераторов из Аналитического центра при правительстве РФ.

Глава Якутии поставил задачу разработать дополнительные меры, которые позволят шире раскрыть потенциал республики в каждой отрасли и достичь национальные цели развития, которые определил Президент страны. Среди приоритетных направлений – развитие несырьевого экспорта, комплексное развитие транспортной инфраструктуры, поддержка местного производства, занятости населения.