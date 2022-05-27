Компания «MobiVet» является одной из лучших ИТ-стартапов для вывода на международные рынки и получила поддержку от Венчурной компании «Якутия». Один из основателей компании «MobiVet» Вячеслав Скосырский рассказал о своём проекте и поделился планами на будущее. тгк #объясняемреспублика_саха

Для того чтобы обеспечить полноценный уход за домашними животными недостаточно кормить питомца и покупать игрушки. Домашние кошки и собаки нуждаются в витаминах, сбалансированном питании, прививках и многом другом. Для правильного содержания питомца вам поможет сервис «MobiVet» от якутских разработчиков.

