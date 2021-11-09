Сертификаты на расселение вручили жителям аварийных домов Айхала

Жильцы аварийных домов посёлка Дорожный и улицы Октябрьская партия посёлка Айхал Мирнинского района переселятся в благоустроенные квартиры или получат компенсацию за жильё.

Это стало возможным после обращения главы поселка Галии Петровской к Главе Якутии Айсену Николаеву.

«В посёлке активными темпами идёт программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Для её реализации требуются немалые средства, которые нам удалось привлечь из различных источников. Совместными усилиями мы нашли решение острой для айхальцев проблемы», – сказал Айсен Николаев.

В настоящее время в посёлке Дорожный и по улице Октябрьская партия расположены 46 деревянных домов, в которых проживают 202 семьи. Все дома признаны аварийными, но не вошли в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья.

Решить проблему удалось благодаря совместной работе руководства республики и компании «АЛРОСА».

В муниципальной программе заложено финансирование в размере 325 млн рублей, в том числе 161 млн рублей планируется выделить из республиканского бюджета, 116 млн рублей направит компания «АЛРОСА» и 48 млн рублей – из бюджета Мирнинского района.

«Часть жителей аварийных домов изъявили желание получить денежную компенсацию, остальные намерены переселиться в каменные дома в посёлке Айхал. По муниципальной программе мы проведём торги и приобретём для желающих переселиться в Айхал благоустроенные квартиры», – пояснила Петровская.

«Мы очень долго ждали этого радостного события. Наши дома являются ровесниками посёлка Айхал, они построены в 1960-х годах прошлого века. Конечно же, за эти годы дома очень обветшали, с каждым годом всё тяжелее проживать в них. Но благодаря поддержке властей республики мы скоро переедем в благоустроенные квартиры», — поделился один из жильцов аварийного дома.