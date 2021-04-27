Серия краж на стройках Якутска

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» раскрыта серия краж электроинструментов и другого имущества со строительных объектов в г. Якутск.

В апреле в полицию стали поступать заявления бригадиров подрядных организаций о пропаже с объектов инструментов и материалов. Общий материальный ущерб составил свыше 300 000 рублей.

Выяснилось, что кражи совершались преимущественно под покровом ночи.

Для задержания неизвестных злоумышленников оперативники вели скрытое наблюдение на строящихся объектах. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены 33 и 44-летний мужчины, один из которых ранее был судим за совершение краж.

По всем четырем эпизодам возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного имущества изъята.