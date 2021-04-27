27.04.2021
17:25
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Происшествия

Серия краж на стройках Якутска

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» раскрыта серия краж электроинструментов и другого имущества со строительных объектов в г. Якутск.

В апреле в полицию стали поступать заявления бригадиров подрядных организаций о пропаже с объектов инструментов и материалов. Общий материальный ущерб составил свыше 300 000 рублей.

Выяснилось, что кражи совершались преимущественно под покровом ночи.

Для задержания неизвестных злоумышленников оперативники вели скрытое наблюдение на строящихся объектах. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены 33 и 44-летний мужчины, один из которых ранее был судим за совершение краж.  

По всем четырем эпизодам возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного имущества изъята.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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