Серийные угонщики

Несколько дней назад в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступили три заявления об угонах – оба были совершены в пос.Мохсоголлох. В первом случае угнанный Жигули (баклажанового цвета) был обнаружен на трассе при заезде в поселок. Во втором случае, злоумышленники вернули похищенное авто марки «Тойота» на место. При этом на авто было пробито одно колесо. Третье авто – универсал «Тойота Королла» на территории поселка обнаружить не удалось.

21 августа в г.Покровск была замечена автомашина-универсал подходящая по описанию на ту, что была объявлена в розыск. Внутри салона транспортного средства сотрудники полиции обнаружили куртку с ингалятором от астмы внутри. Именно эта деталь позволила полицейским выйти на след подозреваемых.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили двоих жителей поселка Мохсоголлох. Астматиком оказался дважды судимый за кражу и угон 19-летний уроженец Нерюнгринского района. Его сообщник – 18-летний ранее не судимый подозреваемый.

По словам подозреваемых, автомобили молодые люди угоняли, чтобы просто покататься.

В данное время проводится проверка.