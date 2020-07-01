Серийного педофила поймали в Якутии

В Якутии в суд направлено уголовное дело о серийных преступлениях прошлых лет против половой неприкосновенности детей

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, совершившего дерзкие преступления, предусмотренные п. «в» ч.3 ст. 132, п. «в» ч.3 ст. 131, п. «д» ч.2 ст. 132, п. «д» ч.2 ст. 131, п. «в» ч.3 ст. 132, п. «в» ч.3 ст. 132 УК РФ (изнасилования и насильственные действия сексуального характера), в отношении детей в Якутске.

В ходе следствия установлено, что в период с 2001 по 2003 годы, обвиняемый, имеющий признаки расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии, в состоянии алкогольного опьянения, выслеживал и нападал с ножом в подъездах многоквартирных домов Якутска на несовершеннолетних детей. Затем он, используя их беспомощное состояние, с угрозами убийства, совершал в отношении них преступления сексуального характера. Жертвами преступника стали 2 девочки 12 и 16 лет, а также 2 мальчика 7 лет.

После каждого преступления насильник заставлял ребенка с закрытыми глазами считать до определенного числа, в этот момент скрывался.

Совершение перечисленных выше серийных преступлений длительное время оставалось нераскрытым, фигурант дела скрывался, затем отбывал лишение свободы в исправительных учреждениях за совершение других преступлений. Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска МВД по РС (Я),криминалистов и следователя отделения по расследованию преступлений прошлых лет СКР по Якутии, личность злоумышленника была установлена.

Причастность данного лица к совершенным преступлениям подтверждена совокупностью добытых в ходе следствия доказательств, в частности, показаниями потерпевших, свидетелей, самого обвиняемого, результатами опознаний, очных ставок, сложных судебных экспертиз, оперативными и следственными мероприятиями.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.