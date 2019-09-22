22.09.2019
10:45
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Культура & Образование

Серго Сидоров прошел отборочный тур конкурса «Танцы на ТНТ»

В новом сезоне проекта «Танцы на ТНТ» приняли участие три якутянина из студии «Завод». Яркий состав из Серго Сидорова, Айхала Дойду Рязанского и Александра Берзюкова выступил перед строгим жюри конкурса. Но продолжит участие в проекте только Серго Сидоров, сообщает ЯСИА.

Ребята из Якутии выступали первыми. После короткого знакомства с членами жюри МигелемЕгором ДружининымТатьяной Денисовой и Еленой Темниковой, трио «Завода» представили свой танцевальный номер. Но вердикт наставников был неожиданным. Татьяна Денисова объявила, что дальше проходит только Серго Сидоров. Мигель также поддержал данное решение.

Айхал Дойду Рязанский и Александр Берзюков в коротком интервью отметили, что ожидание решения жюри было для них очень волнительным и что искренне рады за своего товарища, как за брата.

Напомним, о том, что танцоры студии «Завод» из Якутска Серго Сидоров, Айхал Дойду Рязанский и Александр Берзюков участвуют в проекте, стало известно после выхода рекламного ролика танцевального проекта телеканала ТНТ «Танцы. Новое поколение».

Отметим, что отборочный тур проходит в Красноярске.

Фото: ясиа.
Источник: Артемий Грошев, ЯСИА
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