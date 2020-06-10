Sergo и Lil Di = любовь?



Один из лучших молодых танцоров республики и начинающий певец, воспитанник студии Zavod Серго СИДОРОВ буквально вчера порадовал своих поклонником музыкальным клипом и посвятил его… впрочем про подробности, пусть расскажут руководитель Zavod Нюргуяна ЯКОВЛЕВА и Серго для наших читателей.



Нюргуяна ЯКОВЛЕВА: — Песню «Сулустар ункуулэрэ» записали давно, но лежала практически без особого внимания. Когда появился повод посетить Южную Корею, решили снять клип там, придумали сюжет совместно с Виталиной СЛОБОДЧИКОВОЙ, затем к нам присоединился наш друг — видеограф Майк МИХАЙЛЮК. Такой большой хорошей компанией и вылетели в Сеул. Оказалось, основной проблемой съемок в другой стране является нехватка актеров, но мы справились — роли исполнили наши ребята Дианочка ЕГОРОВА, Саша БЕРЗЮКОВ и сам Серго.

Еще 15-16 лет назад был у меня проект. Начала работать с одной талантливой девушкой необычной внешности и великолепным голосом, хотела открыть ее как певицу под псевдонимом «Ойууна». Попросила друга Иннокентия ГАВРИЛЬЕВА- Лэкиэс написать ей песню. Тут же в студии он предложил готовую мелодию, прямо на моих глазах накидал слова за несколько минут, гений же! На следующий же день записали песню, а через несколько дней Ойууна заявила, что выбирает семейную жизнь, и не будет продолжать. Так и забросили проект, песню забыли, никуда не выкладывали. Так жалко было. На моё удивление песню через 5 лет я услышала по радио, уточняла откуда она, сказали, что нашли и скачали ВКОНТАКТЕ, кто выложил я так и не поняла.

А в прошлом году главный хореограф нашей студии Андрей Ламут уговорил нас эту песню перезаписать для Серго. Решили сделать, зачем добру пропадать (смеется).



Серго: Свой клип и песню я посвящаю очень дорогому мне человечку, которого вы все знаете (смеется). Сейчас все спрашивают встречаемся ли мы с Дианой, свою личную жизнь я не особо стараюсь афишировать, но признаюсь, без вдохновения не смог бы записать песню и сняться в клипе. Вот поздравление с днём рождения получилось, сделал Диане маленький сюрприз, который можете увидеть в моем Инстаграме — https://www.instagram.com/tv/CBPBLtzA9o9/?igshid=1sk8eujy5ixjx, а сам клип в Ютубе — https://youtu.be/RSz53hOMQwk