Сергий Зимний 2019 — приметы 20 октября
20 октября православные христиане отмечают память мученика Сергия (300 год) и преподобного Сергия Нуромского (1412).
Согласно агиографии, Сергий был офицером в армии цезаря Галерия Максимиана, он занимал важную должность до тех пор, пока не стало известно, что они тайный христианин.
Сергий Нуромский — русский святой, чудотворец, монах, ученик Сергия Радонежского. Основатель Спасо-Нуромского монастыря.
В народном календаре день 20 октября известен как Сергий Зимний. По дню памяти святых в старину определяли погоду на предстоящую зиму.
Сергий Зимний приметы на зиму
- Сергий зиму зачинает, инеем травы бьёт, а Матрёна зиме вспять повернуть не даёт.
- Если выпадет снег, когда деревья ещё не сбросили листву, он скоро растает.
- Если на Сергия октябрь снегом покроется, то к Матрёне (22 ноября) зима встанет на ноги.
- Настоящей зимы нужно ждать через месяц, если снегом укроет землю на Сергия, ибо с Сергия начинается, а с Матрёны устанавливается зима.
- Первый прочный снег падает ночью, а дневной вовсе не лежит.
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