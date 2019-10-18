Сергий Зимний 2019 — приметы 20 октября

20 октября православные христиане отмечают память мученика Сергия (300 год) и преподобного Сергия Нуромского (1412).

Согласно агиографии, Сергий был офицером в армии цезаря Галерия Максимиана, он занимал важную должность до тех пор, пока не стало известно, что они тайный христианин.

Сергий Нуромский — русский святой, чудотворец, монах, ученик Сергия Радонежского. Основатель Спасо-Нуромского монастыря.

В народном календаре день 20 октября известен как Сергий Зимний. По дню памяти святых в старину определяли погоду на предстоящую зиму.

Сергий Зимний приметы на зиму