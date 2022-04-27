Сергея Ларионова наградили медалью ордена

27 апреля в овальном зале дома правительства состоялось торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Глава Республики Айсен Николаев вручил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени народному депутату Республики Саха (Якутия), генеральному директору ПАО «ЛОРП» Сергею Ларионову.

Напомним, соответствующий Указ был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 18 марта.

Ларионов Сергей Александрович является ярким представителем менеджеров новой фармации, с 30-летним стажем управленческой деятельности на предприятиях авиа и речного транспорта.

В период работы в авиационной отрасли Ларионов С.А., как дальновидный и стратегически мыслящий управленец, направил усилия на консолидацию и объединение разрозненных и находящихся, в подавляющем большинстве, в сложнейшей финансовой ситуации авиапредприятий.

К работе в ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» Ларионов С.А. приступил в тот момент, когда предприятие находилось в крайне сложном финансовом и экономическом состоянии.

За время руководства Обществом С.А. Ларионовым, предприятие было выведено из процедуры банкротства и начало получать прибыль. Последние годы Пароходство успешно осуществляет стабильную безубыточную деятельность, выполняя стратегически важную задачу по доставке грузов в несколько регионов страны.

Ларионов С.А., являясь депутатом Госсобрания Ил Тумэн от Амгино-Майского избирательного округа, работает в тесном сотрудничестве с главами Амгинского и Усть-Майского районов. Его команда – это, в первую очередь, жители округа, общественный актив, который помогает увидеть и выделить самые насущные вопросы. Будучи депутатом высшего законодательного органа республики, интересы своих избирателей Ларионов С.А. защищает не только в Государственном собрании, но и оказывает социальную поддержку.

Ларионов С.А. является также руководителем возрожденного в 2015 году Регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское общество».

Неоднократно поощрялся государственными наградами РФ и РС(Я).

Коллектив ПАО «ЛОРП» от всей души поздравляет Сергея Александровича с высокой заслуженной наградой!