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14 июня 2019, 15:34
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Сергей Сюльский претендовал на роль директора театра?

В конце апреля Сергей СЮЛЬСКИЙ был вынужден покинуть пост директора Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона из-за истечения срока контракта. Минкультуры не продлило контракт с этим руководителем, надо полагать, в том числе из-за многочисленных нареканий работников театра, писем и обращений, направленных ими в различные инстанции и публикаций в СМИ.

Сергей Августович, разумеется, хотел остаться на своем посту. И даже, как сообщают нам из ГТОиБ, претендовал на роль директора театра в одноименной опере Моцарта, премьера которой состоится в ГТОиБ завтра, 15 июня с 17 часов. Данный проект является дипломной работой Светланы ШАДРИНОЙ, которая и выступает режиссером.

По желанию Сергея Сюльского, его кандидатура рассматривалась на роль директора театра в одноименной опере, сообщает источник в ГТОиБ. Хотя ранее Сергей Августович не был замечен в роли оперного солиста.

Позже на выучку партий директора театра были утверждены Егор ГРОМОВ и Егор КОЛОДЕЗНИКОВ.

Так же в опере «Директор театра» участвуют А. БОРИСОВА, М. ШАПОШНИКОВА, А. ДЬЯЧКОВСКАЯ, Д. ОХЛОПКОВА, Е. ЗАХАРОВА, Г. ПЕТРОВ и Н. ПОПОВ.

Что касается поста директора ГТОиБ, исполняет его обязанности Маргарита ВАСИЛЬЕВА, много лет являющаяся заместителем директора. Кандидатура Маргариты Владимировны, похоже, всех устраивает.

Кто же будет назначен постоянным директором ГТОиБ? Как сообщили SakhaLife в Минкультуры, будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Претенденты направят свои документы, и комиссия отберет наиболее достойную кандидатуру.

 

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