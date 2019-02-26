Сергей Ларионов: Усть-Майской больнице — комфорт и уют

И.о. главного врача Центральной районной больницы Усть-Майского района обратилась к народному депутату Ил Тумэн Сергею Ларионову с просьбой об оказании помощи в приобретении мягкого инвентаря для стационара. В целях обеспечения больницы постельным бельем, подушками и одеялами, Сергеем Ларионовым было принято решение об организации благотворительной акции «Дари добро». По замыслу, в рамках этой акции, участие принимают школьники и педагоги Петропавловской и Усть-Майской школ, а также муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор».

Главной целью проекта является улучшение условий для прохождения лечения больных в хирургическом, терапевтическом и других отделениях стационара Усть-Майской центральной больницы». Для осуществления проекта первым делом были доставлены необходимые материалы (ткани, нитки, швейные иголки) на пошив комплектов постельного белья.

Сергей Ларионов, народный депутат Ил Тумэн:

«Конечно, было бы проще закупить готовые комплекты и доставить их в больницу. Но мы решили поставить перед собой несколько задач, подключив к реализации данной благотворительной акции школы Усть-Майского района. Тем самым, мы достигаем несколько целей – это и закрепление учащимися старших классов навыков по швейному делу, их участие в трудовой деятельности. Проект направлен на всестороннее развитие личности воспитанников, эстетическое и нравственное воспитание, формирует у школьников личную ответственность за выполненную работу. Главное, что ученики, реализуя проект, понимают, что они вовлечены в благое дело и в конечном итоге, видят результат своего труда – они принимают самое непосредственное участие при передаче комплектов больнице. Таким образом, данный проект является социально-педагогической инициативой, которая будет реализовываться на постоянной основе».

На днях состоялось вручение готовых комплектов постельного белья, в ходе которого руководство Центральной больницы от всей души поблагодарило народного депутата Сергея Ларионова и школьников.

Как сообщила помощник депутата Наталья Васильева, это только 1-й этап благотворительной акции. На сегодняшний день, стационар больницы насчитывает 40 койко-мест, а с учетом особенностей лечебных заведений, требуется постоянное обновление мягкого инвентаря. В связи с чем, в ближайшем будущем в школы будут направлены ткани для следующей партии постельного белья, также материалы для пошива подушек и одеял.

Директор МБОУ «Петропавловская школа» Альбина Винокурова в своей речи отметила, что педколлектив и учащиеся с радостью откликнулись на инициативу и в будущем также активно, качественно и в срок будут выполнять поставленные задачи по акции «Дари Добро». Кроме того, она, пользуясь случаем, выразила огромную благодарность Сергею Ларионову и коллективу ПАО «ЛОРП» за произведенный капитальный ремонт двигателя для школьного автомобиля КАМАЗ, который долгое время простаивал без дела. Напомним, ремонт двигателя осуществлен на Жатайской базе технической эксплуатации флота и был доставлен в Петропавловск еще в октябре прошлого года.