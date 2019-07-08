Сергей Ларионов удостоен высокого звания

5 июля в Гербовом зале Министерства транспорта РФ состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню работников морского и речного флота. В приветственной речи Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ отметил:

«Отечественный водный транспорт — огромное сложное хозяйство и одна из базовых отраслей экономики. Морскими и речными путями доставляются грузы в труднодоступные районы страны и за ее пределы. Водный транспорт играет весомую роль в реализации транспортной стратегии страны, создает благоприятные условия для экономического развития отдельных регионов. В этом большая заслуга поколений транспортников, посвятивших свою жизнь нелегкому труду на водных магистралях.

Сегодня в отрасли происходят масштабные инфраструктурные изменения: модернизируются крупные гидроузлы, вводятся в эксплуатацию новые портовые мощности и современные грузовые и пассажирские суда. Большая работа ведется по модернизации ледокольного флота. Все эти проекты реализуются в том числе в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Приятно видеть, что традиции, сложившиеся на флоте веками, крепнут и приумножаются. Одна из них – ваш праздник – День работников морского и речного флота. Сердечно вас поздравляю, желаю крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла!»

Министр транспорта РФ Е.И.Дитрих вручил награды руководителям предприятий морского и речного транспорта за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд: высшей наградой Минтранса России — званием Почётный работник транспорта России удостоен генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ.

Отметим, что в системе транспорта С.А.Ларионов трудится около сорока лет и является Отличником воздушного транспорта России, Почетным работником авиации Якутии. Удостоен премией им.А.Н.Косыгина, награжден Грамотами Президента и Правительства РС(Я), Благодарностью Главы РС(Я), Государственного Собрания Ил Тумэн РС(Я) и другими.

Коллектив ПАО «ЛОРП» сердечно поздравляет Сергея Александровича Ларионова с заслуженной наградой и желает крепкого здоровья и плодотворной работы на благо родного Ордена Трудового Красного знамени Ленского объединенного речного пароходства!