Сергей Ларионов поздравляет с Днем речника

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны флота!

От имени руководства ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично сердечно поздравляю с профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота!

2019-ый год для Ленского объединенного речного пароходства богат на юбилеи и даты. 125 лет минуло с тех пор, как было создано срочное почтово-пассажирское пароходство купцом Глотовым. Есть дата, которую в этом году коллектив отмечает с особенным чувством — 25 лет назад при приватизации госпредприятия было создано открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство».

В день профессионального праздника выражаю слова благодарности за добросовестный труд, за высокий профессионализм экипажам судов и береговым работникам.

Нарастающим итогом с начала навигации по второму кварталу в целом по пароходству отправлено 374 тысяч тонн народно-хозяйственных. Объем перевозок от годового плана по тоннам составил — 33 процента. Из числа перевезенных грузов: нефтепродукты наливом составили — 92 тыс. тонн; сухогрузы — 282 тыс.тонн. В мае план перевозок был выполнен на 100 процентов, а в июне — на 106 процентов.

Выполнены все договорные обязательства по завозу грузов в пункты рек Амги и Вилюй.

После прохождения ледохода навигация на реке Яна началась 06 июня. Доставлено до пунктов назначения 5,6 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, 2,9 тысяч тонн каменного угля. На текущий момент на реке Яна в ожидании прибыли уровня воды находятся два танкера, на борту которых загружено 1000 тонн нефтяного котельного топлива назначением в Батагай.

Особо отмечу, что впервые за последние 20 лет деятельности пароходства, теплоход проекта 292 «Капитан Орлов», находившийся на зимнем отстое в Черском, осуществил перевозку 1600 тонн каменного угля из Зырянки до Зеленого Мыса.

Благодарю следующих капитанов и экипажей теплоходов, показавших хорошую работу во втором квартале 2019 года:

— Т/х «Софрон Данилов», КС Игнатьев Григорий Ионович;

— Т/х «Капитан Лазарев» КС Кузнецов Юрия Юрьевич;

— Т/х «РТ-731» КС Новицкий Сергей Владимирович;

— Т/х «Капитан Лещев» КС Рахимов Виктор Тагирович;

— Т/х «СОТ – 1111» КС Карицкий Александр Иннокентьевич;

— Т/х «СОТ -1135» КС Сивков Анатолий Анатольевич;

— Т/х «Ленанефть — 2054» КС Минич Владимир Александрович;

— Т/х «ТО-1546» КС Рокунов Иван Михайлович;

— Т/х «Иван Ребров» КС Климов Александр Николаевич;

— Т/х «СПН-722» КС Мальцев Евгений Александрович;

— Т/х Т-126 КС Санников Эдуард Владимировича.

Признательность и низкий поклон ветеранам отрасли. Ваша преданность профессии заслуживает уважение и является образцом для подражания. Уверен, что совместными усилиями профессионалов отрасли в текущую навигацию гарантируют безаварийную, устойчивую работу флота и бесперебойное жизнеобеспечение нашей Родины.

Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы, благополучия и семь футов под килем!

Народный депутат РС (Я),



генеральный директор ПАО «ЛОРП»

С.А.Ларионов