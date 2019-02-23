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Общество
23 февраля 2019, 9:49
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Сергей Ларионов поздравил с 23 февраля 

Уважаемые защитники Отечества!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство примите искренние поздравления с 23 февраля – праздником настоящих мужчин! В День защитников Отечества мы в первую очередь чествуем наших дорогих ветеранов войны и боевых действий. Вы на деле с оружием в руках показали, что готовы отдать свою жизнь за Родину, за то, чтобы на земле царил мир.

Священные традиции российского воинства с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение защитников России, самоотверженно укрепляя боеспособность Российской Армии и Военно-Морского Флота.

Искренне желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, удачи, счастливой семейной жизни, новых успехов во всех делах на благо нашей Родины!

 

С.А.ЛАРИОНОВ, народный депутат,                            генеральный директор ПАО ЛОРП.

 

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