13.04.2022
14:56
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Политика

Сергей Владимиров освобожден от должности министра транспорта и дорожного хозяйства

Об этом сообщил Глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Владимиров Сергей Николаевич освобожден от должности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Источник: https://t.me/aisen_nikolaev
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