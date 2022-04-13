13.04.2022
14:56
738
Политика
Сергей Владимиров освобожден от должности министра транспорта и дорожного хозяйства
Об этом сообщил Глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.
Владимиров Сергей Николаевич освобожден от должности первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev
#Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)#республика саха (якутия)#Сергей Владимиров#Сергей Владимиров освобожден от должности министра транспорта и дорожного хозяйства#Якутия
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