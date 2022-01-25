Сергей Сюльский выступил в прямом эфире по законопроекту о развитии МСУ

Председатель Комиссии по развитию села, агропромышленному комплексу и местному самоуправлению Общественной палаты РС(Я) Сергей Сюльский принял участие в передаче «Олох үөһүгэр» на НВК «Саха».

В прямом эфире шло обсуждение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Каждый из участников поделился своими мыслями, высказал свои соображения по поводу перехода муниципальной системы на одноуровневую.

Как сказал Сергей Августович, «проект закона предусматривает упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления».

В качестве примера Сергей Сюльский привел Европу. 15 октября 1985 года вступила в силу Европейская хартия местного самоуправления. В 1998 году в ее состав вступила Россия.

– Хартия обязывает государства закрепить во внутреннем законодательстве и принять на практике совокупность юридических норм, гарантирующих политическую, административную и финансовую независимость муниципальных образований. Она также устанавливает необходимость конституционного регулирования автономии местного самоуправления, – сказал в эфире Сергей Августович.

Согласно ч.3, ст.17 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которая гласит «Полномочия органов МСУ, …осуществляются органами МСУ муниципальных образований самостоятельно». Подчиненность органа МСУ или должностного лица одного муниципального образования другому не допускается! Все это время мы «прожили» в нарушение этой нормы.

По его словам, это будет способствовать устранению путаницы при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Ведущие спросили, какие мероприятия провела Общественная палата для разъяснения законопроекта о развитии местного самоуправления. Сергей Сюльский напомнил о круглом столе, который прошел еще в середине декабря 2021 г. на площадке Общественной палаты с участием глав муниципальных районов и Общественных советов. Модератору члену Палаты, заместителю председателя Совета муниципальных образований Василию Сапсаю в ходе видеоконференции было задано много вопросов, на которые он подробно ответил.

Кроме того, после Нового года состоялось обсуждение законопроекта с депутатом Государственной Думы РФ Галиной Данчиковой, председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсобрания (Ил Тумэн) Владимиром Прокопьевым, председателем Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) Петром Черемкиным, главой Хангаласского района Олегом Иринеевым и др. Замечания и предложения по результатам обсуждения направлены в Госсобрание (Ил Тумэн) РС(Я).