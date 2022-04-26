Сергей Собянин: Москву и Якутию связывают крепкая дружба и плодотворное сотрудничество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и всех якутян с 390-летием вхождения Якутии в состав России и 100-летием образования Якутской АССР.

Сергей Собянин отметил, что эти исторические события определили на веки развитие Якутии и способствовали укреплению Российского государства, освоению территорий Сибири и Дальнего Востока.

«Республика Саха – не только самый крупный и стратегически важный российский регион с колоссальным запасом природных ресурсов. Прежде всего, это родина трудолюбивых, энергичных и сильных духом людей, край с богатым культурным наследием, легендарная «земля Олонхо» – уникального явления в мировом эпосе», – написал в поздравительном письме Мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что Москву и Якутию связывают крепкая дружба и плодотворное сотрудничество и выразил уверенность, что отношения между двумя субъектами Федерации будут и впредь активно развиваться, обогащаясь новыми совместными проектами.

«Якутяне гордятся своим прошлым, успешно созидают настоящее и уверенно смотрят в будущее», – сказал он и пожелал всем жителям Якутии и Главе республики крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде.