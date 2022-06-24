Сергей Рыбальченко: Дальний Восток является витриной лучших демографических решений

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченков рамках пленарного заседания VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики, организованной Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Правительством Республики Якутия (Саха) при поддержке Общественной палаты РФ:

«Уникальность конференции состоит в том, что это единственное мероприятие в федеральных округах по демографии, которая проводится ежегодно. Есть определенная преемственность, на каждой конференции проходит подведение итогов работы и смотр лучших практик, которые наработаны за это время. С моей точки зрения, Дальний Восток является витриной лучших демографических решений и этому есть соответствующие подтверждения. В частности, мы знаем хороший опыт повышения рождаемости в Сахалинской области, прекрасный опыт поддержки рождаемости в Республике Саха (Якутия), снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни, знаем о мечте Якутии достичь населения более 1 миллиона жителей и верим, что это будет так. Но сегодня мы будем обсуждать различные решения, новые меры поддержки, оценивать, как осуществляются уникальные федеральные меры поддержки, которые реализуются в регионах. Отрадно, что в конференции принимают участие не только все регионы Дальнего Востока, представители органов власти, общественных организаций, но и представители 15 субъектов Российской Федерации. Это значит, что интерес к развитию Дальневосточного округа — это не только интерес узкорегиональный, это интерес всей страны».

Рыбальченко отметил, что в мероприятиях VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики участвует 400 человек, подключено более 1 тысячи человек онлайн (трансляция ведется на сайте КРДВ — https://erdc.ru/broadcast/conference/ ). В ходе конференции будут подведены промежуточные итоги реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и национального проекта «Демография», выработаны дополнительные предложения по поддержке семей с детьми и мероприятий на поддержание активного долголетия граждан старшего поколения. С участием федеральных и региональных экспертов состоятся панельные сессии, стратегической сессии и другие мероприятия.