Сергей Расторгуев: Якутии нужна цирковая школа!
Предложение руководителя Государственного цирка Якутии поддержал Андрей Тарасенко.
Председатель правительства республики Андрей Тарасенко сегодня, 31 марта, провел совещание по вопросам деятельности АУ «Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых».
Сергей Расторгуев доложил о реализации Стратегии развития циркового искусства Республики Саха (Якутия), об успехах и проблемных вопросах.
Руководитель цирка предложил реализовать в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» новый проект мирового масштаба – цирковой синтез-модерн спектакль с использованием новых современных технологий «Күн Ойуун» («Шаман — Солнце») по мотивам эпоса Олонхо, якутских и северных легенд, преданий, традиций и обрядов.
Кроме этого, Сергей Расторгуев озвучил вопрос открытия цирковой школы на базе цирка. Проект Арктической цирковой школы разработан совместно с участниками III Международного циркового фестиваля «Перспективы развития циркового искусства Арктики». Предлагается осуществить конкурсный набор от 20 до 25 детей со всей республики от 7 до 9 лет. Программа обучения в цирковой школе рассчитана на семь лет в очной форме.
В обсуждении вопросов приняли участие члены правительства, представители министерств, ведомств.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр Андрей Тарасенко поручил профильному министерству отработать с федеральными органами вопрос по включению в федеральные программы строительство пристроя к Цирку, также рассмотреть возможность набора детей в цирковую школу осенью этого года на базе Якутского колледжа культуры и искусств. Председатель правительства поддержал проекты по развитию Государственного цирка.
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