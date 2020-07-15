Сергей Расторгуев: Выход российских цирков из режима ограничений необходим

Сергей Расторгуев в составе рабочей комиссии минкультуры РФ и ФКП «Росгосцирк».

В целях разработки предложений по поддержке государственных учреждений культуры и негосударственных цирковых организаций в сложившейся в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с приказом министерства культуры РФ от 27 мая 2020 г. № 568, ФКП «Росгосцирк» была сформирована рабочая группа по решению наиболее проблемных вопросов отрасли, в том числе единый оптимальный вариант выхода учреждений и организаций сферы культуры из режима ограничительных мер и запретов на проведение культурно-массовых мероприятий.

В состав рабочей группы вошли наиболее авторитетные представители цирковой индустрии:

— от Министерства культуры РФ, ФКП «Росгосцирк»: генеральный директор Шемякин В.Л. и др.

— от Союза цирковых деятелей России: председатель правления Биляуэр Е.Э., заместитель председателя Ситов Л.С.

— от Московского цирка на Цветном бульваре: генеральный директор и художественный руководитель Никулин М.Ю. и др.

— от Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского: генеральный директор Запашный Э.В. и др.

— от цирков ФКП «Росгосцирк»: директор Нижнетагильского государственного цирка Марчевский Р.А., директор Сочинского государственного цирка Шульга Н.Н., директор Екатеринбургскогог государственного цирка и др.

— от сторонних региональных цирков: директор Хабаровского краевого цирка Вишневский В.И. (г. Хабаровск), директор Государственного цирка Республики Бурятия Борисова Н.В. (г. Улан-Удэ, Бурятия), директор и художественный руководитель Государственного цирка Республики Саха (Якутия) Расторгуев С.В. (г. Якутск. Республика Саха), директор Государственного цирка Удмуртии Лещинский А.С., директор Казанского государственного цирка Шарифуллин Р.Д.

— известные цирковые деятели: дрессировщица, руководитель программы «Тигры-шоу» Багдасарова К.М., художественный руководитель, главный режиссер ООО «Королевский цирк» Эрадзе Г.Г., художественный руководитель программ «На слонах вокруг света» и «Тайна слонов-великанов» Корнилова Т.А., дрессировщики Запашная М.В. и Запашный Д.В.,

— артист-дрессировщик, руководитель аттракциона «Медвежий цирк» Филатов А.А. и др.

7 июля прошло первое онлайн-заседание рабочей комиссии в формате ZOOM-конференции, в котором я принимал участие.

На онлайн-заседании обсуждались самые острые проблемы: по возобновлению работы российских цирков с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, по преодолению назревающего кризиса в сфере культуры, по дальнейшей эффективной работе цирков и др.

В своем выступлении на заседании я говорил о том, что во время пандемии наш цирк работал и продолжает активно работать в онлайн-режиме. Цирковые артисты занимаются по группам, репетируют, худсоветом обсуждаются новые планы и проекты. Мы приняли участие во многих онлайн-проектах, челленджах, сами проводим в официальном аккаунте цирка в соцсети Instagram игры, конкурсы, познавательные викторины на цирковые темы и термины, логические игры. Приняли участие в праздничных мероприятиях: в видеоконцерте мастеров искусств республики, в Первомайской онлайн-демонстрации, в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Постоянно по плану и приуроченные к датам публикуются фото- и видеоматериалы, в том числе видео представлений с архива нашего цирка. В плане работы цирков я внес предложение о том, что необходимо предусмотреть и организовать гастроли по типу «циркового конвейера» по Дальневосточному кольцу (Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Хабаровск, Якутск), что нужно поддерживать национальные цирки в России – Государственный цирк Бурятии, Государственный цирк Якутии, Казанский государственный цирк. Также я отметил, что президент России Владимир Путин дал поручение разработать и утвердить Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, которая сейчас внесена на рассмотрение в Правительство России. Одним из приоритетных направлений программы является развитие сферы культуры, строительство культурных объектов, субсидирование выездных мероприятий, гастролей, проведение фестивалей, обменных гастролей, масштабных творческих проектов. Большое количество предложений на сайт ДВ внесли якутяне. И очень отрадно, что рабочую группу Госсовета РФ по разработке национальной программы социально-экономического развития ДФО возглавил глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев.

В конце выступления я поблагодарил за то, что был включен в состав рабочей комиссии министерства культуры России и ФКП «Росгосцирк» и пожелал не терять бодрости духа. Мы все – братья по оружию на одной стороне баррикады в борьбе с мировым вирусом.

Впервые в истории все цирковое сообщество России объединилось для решения важных задач, были выслушаны мнения известных деятелей культуры и циркового искусства. Все участники заседания рабочей группы сошлись во мнении, что если осенью текущего года цирки не начнут возвращаться к работе, последствия будут непредсказуемыми. Работа группы по решению нелегких проблем и ситуации с российскими цирками продолжается.