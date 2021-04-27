Сергей Расторгуев вспомнил уникальный вечер

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

От имени коллектива Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых и от себя лично поздравляю всех нас с важным государственным праздником – Днем Республики Саха (Якутия)!

Сегодня Якутия – один из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока и России в целом. Растет ее население, строятся дороги, дома, предприятия, объекты культуры. Все эти достижения стали возможными благодаря общим усилиям. Безусловно, республике есть чем гордиться. Но при этом не стоит забывать, что настоящее и будущее родной республики зависят от эффективной работы, стремления к светлому, энергии и гражданской ответственности каждого из нас.

Сегодня с большой гордостью и волнением вспоминаю знаменательную дату 27 апреля 1992 года. В этот день состоялось торжественное заседание XII внеочередной сессии Верховного Совета Республики Саха (Якутия) и общественности города Якутска, посвящённое вступлению в силу Конституции Республики Саха (Якутия). В здании Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона состоялся большой праздничный концерт с участием правительства и первого президента нашей Республики Михаила Ефимовича Николаева.

Я был назначен главным режиссером этого ответственного мероприятия. Как сегодня помню переполнявшие нас всех чувство гордости, волнение и необычайную радость. Это был по-настоящему уникальный вечер. В концертной программе приняло участие более 400 участников со всех уголков необъятной Якутии, включая знаменитый Мирнинский детский театр балета «Алмазы Якутии», народные ансамбли танца и народных инструментов из городов Нерюнгри и Удачного, народный танцевальный коллектив «Кыталык» и многие другие. Впервые на одной сцене с артистами оперы и балета выступали спортсмены восточных единоборств, ансамбли современного и бального танца «Сюрприз», » Мозаика», эстрада и цирк.

Все номера программы имели большой успех и сопровождались громкими аплодисментами и возгласами «Браво!». Из театра шла прямая трансляция по телевидению и радио. На улице стояла очень теплая погода, жители города вышли на площади и радовались Первому Празднику принятия Конституции Республики! Это было незабываемо!

Давайте же, преумножать наше духовное и культурное богатство, трудолюбием и любовью к родному краю вести республику к процветанию!

Желаю нам всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в трудовой деятельности! Пусть наша республика крепнет и расцветает, и благосостояние ее жителей приумножается с каждым днем! С праздником!

С наилучшими пожеланиями, директор, художественный руководитель Государственного цирка Якутии Сергей Расторгуев