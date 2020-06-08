Сергей Потапов: Но все-таки театр — это живая энергия
15 июня на YouTube-канале Саха театра им. Ойунского состоится онлайн-показ премьеры моноспектакля «Белый бизон» в постановке Сергея ПОТАПОВА и авторства Михаила БАШКИРОВА. Данный тандем уже неоднократно радовал своих зрителей, так, за их плечами “Поля Ярости” в Нерюнгринском театре актера и куклы, участие на международном фестивале “Балтийский дом” со спектаклем“ТАРАС” в г. Санкт-Петербург и “Ванапаган” в театре “R.A.A.M.” в Таллине.
Над моно-спектаклем работали:
Режиссер-постановщик – Сергей ПОТАПОВ
Художник – Михаил ЕГОРОВ
Костюмы – Сардааны ФЕДОТОВОЙ
Музыкальное оформление Николая ПАВЛОВА
Световое оформление – Леонтия МОТХОНОВА
Помощник режиссера – Саргылаана НИКОЛАЕВА
Перевод на якутский язык Кирилла СЕМЕНОВАВ роли Анареты – Жанна КСЕНОФОНТОВА
О своем детище нам эксклюзивно рассказали постановщик Сергей ПОТАПОВ и актриса Жанна КСЕНОФОНТОВА.
С. ПОТАПОВ: «Материал мне показался захватывающим, и самое главное — сюжет держит внимание зрителя. Онлайн-показ спектакля в реальном времени – это нововведение для нашего театра и это интригует, можно сказать, манит меня как художника.
В дальнейшем хотелось бы представить эту работу на большой сцене, потому что она была написана для этого, все-таки театр — это живая энергия и никакие онлайн-показы через экран не смогут передать живое взаимоотношение артиста на сцене и зрителя в зале».
Ж. КСЕНОФОНТОВА: «Когда мне Сергей ПОТАПОВ предложил идею поставить моно-спектакль, честно признаться, я очень озадачилась. Думала, очень молода и были волнения, справлюсь ли я.
Позвонила родителям, с ними я всегда советуюсь и спрашиваю, они ответили, если откажусь от такого предложения, то буду полной дурой.
Когда прочла материал, то волнение еще больше усилилось, но думаю, что справлюсь. Спектакль показывает монолог молодой девушки из индейского племени, которая, совершив тяжкий грех, приговаривается к смертной казни через электрический стул.
Поставлен в фирменном «потаповском» стиле в формате псевдодокументалистики, тем и необычен в отличие от обычных. Что касается формата показа, то считаю, что люди уже привыкли к дистанционным просмотрам фильмов, обучениям, поэтому такой формат для многих будет не сильно неожиданным.
Также думаю, мы являемся новаторами в показе спектаклей через прямой эфир среди театров республики и тюркских стран».
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