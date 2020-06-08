Сергей Потапов: Но все-таки театр — это живая энергия

15 июня на YouTube-канале Саха театра им. Ойунского состоится онлайн-показ премьеры моноспектакля «Белый бизон» в постановке Сергея ПОТАПОВА и авторства Михаила БАШКИРОВА. Данный тандем уже неоднократно радовал своих зрителей, так, за их плечами “Поля Ярости” в Нерюнгринском театре актера и куклы, участие на международном фестивале “Балтийский дом” со спектаклем“ТАРАС” в г. Санкт-Петербург и “Ванапаган” в театре “R.A.A.M.” в Таллине.

Над моно-спектаклем работали:

Режиссер-постановщик – Сергей ПОТАПОВ

Художник – Михаил ЕГОРОВ

Костюмы – Сардааны ФЕДОТОВОЙ

Музыкальное оформление Николая ПАВЛОВА

Световое оформление – Леонтия МОТХОНОВА

Помощник режиссера – Саргылаана НИКОЛАЕВА

Перевод на якутский язык Кирилла СЕМЕНОВАВ роли Анареты – Жанна КСЕНОФОНТОВА



О своем детище нам эксклюзивно рассказали постановщик Сергей ПОТАПОВ и актриса Жанна КСЕНОФОНТОВА.

С. ПОТАПОВ: «Материал мне показался захватывающим, и самое главное — сюжет держит внимание зрителя. Онлайн-показ спектакля в реальном времени – это нововведение для нашего театра и это интригует, можно сказать, манит меня как художника.

В дальнейшем хотелось бы представить эту работу на большой сцене, потому что она была написана для этого, все-таки театр — это живая энергия и никакие онлайн-показы через экран не смогут передать живое взаимоотношение артиста на сцене и зрителя в зале».