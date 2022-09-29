Сергей Миронов раскритиковал систему «отстающей» индексации пенсий

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что действующий механизм индексации страховых пенсий программирует низкий уровень жизни пенсионеров и потребительской активности населения.

По сообщению Минтруда, страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8%, таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что выше уровня инфляции 2022 года.

«Не вижу здесь никакого достижения. При расчете инфляции учитывается несколько сотен позиций, но подавляющее большинство этих товаров и услуг пенсионерами не востребованы. Соразмерять уровень жизни старших поколений с этой абстрактной цифрой бессмысленно», – полагает парламентарий.

Миронов напомнил о своем предложении ввести для расчета индексации понятие «пенсионная инфляция», включив в нее лишь основные продукты и потребительские товары, плату за коммунальные услуги, транспорт и лекарства. «Но это не все. Если даже показатель инфляции реально отражает рост цен и затрат наших пожилых граждан, это ведь результат 2022 года. Между тем проиндексированные на основе его итогов выплаты пенсионеры будут получать весь 2023 год, а там уже будет новая инфляция. Таким образом закладывается постоянное отставание размера пенсий от текущего роста цен», – подчеркнул политик.

Лидер социалистов предложил при индексации пенсионных выплат учитывать прогноз не на текущий, а на следующий год. «В первый раз придется суммировать оба показателя. Это будет значительный рост, но только так можно выйти на уровень пенсий, отвечающий реальной стоимости жизни. И конечно, индексация должна распространяться и на работающих пенсионеров. Тогда наши пенсии поддержат потребительскую активность и развитие экономики в целом», – заключил Миронов.

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