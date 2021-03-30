30.03.2021
09:37
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Политика
Сергей Миронов поздравил Виталия Обедина
Председатель партии Справедливая Россия – За Правду, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей МИРОНОВ направил кандидату от партии на выборах мэра Якутска Виталию ОБЕДИНУ, занявшему второе место с незначительным отрывом от лидера, телеграмму с поздравлением.
«Выражаю благодарность за достойное участие в досрочных выборах мэра города Якутска и высокие результаты голосования.
Ваша настойчивость, сила воли, несгибаемость будут служить примером для всех кандидатов нашей партии, а ваши идеи ведения избирательной кампании станут образцом честной и эффективной конкурентной борьбы.
Уверен, что партию Справедливая Россия – За Правду ждут победы на выборах, и ваш успех приближает достижение нашей общей цели», – говорится в телеграмме.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Сергей Миронов поздравил Виталия Обедина#Справедливая Россия#Якутия#Якутск
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