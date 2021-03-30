Сергей Миронов поздравил Виталия Обедина

Председатель партии Справедливая Россия – За Правду, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей МИРОНОВ направил кандидату от партии на выборах мэра Якутска Виталию ОБЕДИНУ, занявшему второе место с незначительным отрывом от лидера, телеграмму с поздравлением.

«Выражаю благодарность за достойное участие в досрочных выборах мэра города Якутска и высокие результаты голосования.

Ваша настойчивость, сила воли, несгибаемость будут служить примером для всех кандидатов нашей партии, а ваши идеи ведения избирательной кампании станут образцом честной и эффективной конкурентной борьбы.

Уверен, что партию Справедливая Россия – За Правду ждут победы на выборах, и ваш успех приближает достижение нашей общей цели», – говорится в телеграмме.