17.06.2022
20:03
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Политика
Сергей Миронов: Мост через Лену нужен
Фракция партии «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе РФ полностью поддерживает строительство моста через реку Лену. Об этом заявил ее руководитель Сергей Миронов в ходе встречи с якутскими журналистами, сообщает ЯСИА.
«Я считаю, что мост нужен. Это будет огромная экономия по северному завозу на огромные территории. Мост имеет большое значение, и я готов поддержать его строительство на любом уровне», — сказал Сергей Миронов. Депутат Госдумы России сообщил, что фракция «Справедливая Россия – За правду» тоже полностью за возведение мостового перехода через реку Лену в Якутске.
Фото: тгк PRyanаya Якутия:
Источник: ЯСИА
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