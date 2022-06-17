Сергей Миронов: Мост через Лену нужен

Фракция партии «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе РФ полностью поддерживает строительство моста через реку Лену. Об этом заявил ее руководитель Сергей Миронов в ходе встречи с якутскими журналистами, сообщает ЯСИА.

«Я считаю, что мост нужен. Это будет огромная экономия по северному завозу на огромные территории. Мост имеет большое значение, и я готов поддержать его строительство на любом уровне», — сказал Сергей Миронов. Депутат Госдумы России сообщил, что фракция «Справедливая Россия – За правду» тоже полностью за возведение мостового перехода через реку Лену в Якутске.