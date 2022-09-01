01.09.2022
17:31
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Праздники

Сергей Местников поздравил коллектив ЯГНГ

Традиционно торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в Якутской городской национальной гимназии имени А.Г. и Н.К. Чиряевых началась с исполнения государственного гимна, поднятия флага Российской Федерации и флага Республики Саха (Якутия). Коллектив учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний поздравил заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. 

По словам вице-премьера, в республике проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, еще в 2019 году указом главы Якутии Айсена Николаева введено в практику исполнение государственного гимна и в новом учебном году уже в каждой школе страны будут еженедельно исполнять гимн, поднимать флаг Российской Федерации. 

Сергей Местников обратил внимание на реализацию в республике государственной программы по сохранению и развитию родных языков, одна из задач которой – создание условий для изучения детьми родных языков и для этого в 2023 году должны полностью обеспечить школы учебниками по родным языкам и литературе.

Как отметил Сергей Местников, благодаря программе модернизации школьных систем образования, инициированной президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, как никогда проведена огромная работа по подготовке объектов к новому учебному году, в том числе обновлена Якутская городская национальная гимназия.

В здании школы выполнены ремонтные работы на сумму более 96 млн руб., кабинеты оснащены новым оборудованием на сумму более 10 млн руб.

Сегодня в школе обучаются 1 520 детей. Школа входит в рейтинг «ТОП-10» школ города Якутска по результатам ВсОШ в 2020-2021, 2021-2022 учебных годов, сеть школ первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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