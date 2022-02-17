Сергей Местников: отчет правительства в Верхневилюйском улусе

В 2021 году в Верхневилюйском районе добились роста показателей основной отрасли экономики – сельского хозяйства. Так, увеличилось поголовье всех видов сельхозживотных, перевыполнены планы валового надоя молока на 7,4%, производства мяса на 16,8%. В основном это сложилось за счет изменения механизмов государственной поддержки отрасли.

В с. Тамалакан ввели новое здание школы-сада на 100/45 мест за счет дивидендов АЛРОСА. Построен детский сад на 380 мест в с. Верхневилюйск. Открыты 7 центров образования цифрового, гуманитарного и естественно-технологического направленностей «Точка роста». На базе Верхневилюйского техникума открылись новые мастерские. В центре улуса создана модельная библиотека. Укреплена материально-техническая оснащенность домов культуры в селах Быракан и Ботулу.

Перед жителями улуса отчет Правительства за 2021 год и планы на текущий год в режиме ВКС представил вице-премьер Сергей Местников.

Заметным событием 2022 года станет проведение XV республиканского Ысыаха Олонхо в Год культурного наследия народов России и 100-летия Якутской АССР. В рамках культурных мероприятий ысыаха состоится IV международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО. Вице-премьер отметил высокий уровень подготовительных работ.

В текущем году будет завершено строительство школы в с. Ботулу, проведен капитальный ремонт лицея-интерната и школы № 1 с. Верхневилюйск за счет федеральной субсидии. Планируется расселить 7 тысяч квадратных метров ветхого аварийного жилья. Начнется возведение мостового перехода через реку Вилюй.

В 2023 году в республике будут отмечать 125-летие со дня рождения одного из основателей государственности Якутии Исидора Барахова. Жителей улуса интересовал ход подготовки мероприятий, приуроченных к юбилею выдающегося земляка. По информации Министерства строительства РС (Я), завершается разработка проектно-сметной документации Центра культуры в с. Харбалах, в марте направят в госэкспертизу и в 2023 году объект будет построен на малой родине Исидора Барахова. Кроме, этого планируется строительство нового здания школы-сада и музея.

Вице-премьер, представители министерств, ведомств ответили на вопросы жителей улуса, которые на связь вышли из всех наслегов. Жители улуса подняли вопросы строительства водоочистных станций в наслегах, высоковольтной линии электропередачи до Нюрбы, жилья для молодых специалистов, социальных объектов, в частности нового учебного здания с общежитием Верхневилюйского техникума, дома культуры с. Тамалакан, школы № 2 в с. Верхневилюйск. Также участники мероприятия остановились на вопросах проведения берегоукрепительных работ, доступности связи в отдаленных селах, финансирования, кадрового обеспечения сферы образования, организации детского отдыха, повышения уровня зарплаты муниципальных служащих, выдачи лицензий на охоту и других.

Вопросы, поступившие во время отчета, будут включены в сводный протокол для дальнейшей работы.