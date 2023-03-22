Сергей Лавров поддержал инициативу Якутии по изучению изменения климата

Сергей Лавров прокомментировал проведение международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в столице республики, передает телеканал «Якутия 24».

«Хочу выразить отдельную благодарность правительству Якутии за инициативу проведения конференции. Для обеспечения ее успеха у региона есть все необходимые научные и прикладные компетенции в области климатической тематики и изучения криосферы. МИД продолжит оказывать поддержку налаживанию и поддержанию связям отечественного научного сообщества с иностранными партнерами», — сообщил глава ведомства.

Последнее особенно актуально, поскольку по вине отдельных недружественных государств многие каналы официального дипломатического общения остаются заблокированы либо ограничены самым минимальным набором обсуждаемых тем, подчеркнул министр.

«Комплекс научных, экономических и политических факторов ведет к постоянному увеличению внимания международного сообщества к арктическому региону. Свою задачу видим в том, чтобы сделать все необходимое для сохранения мира и стабильности, повышению экологической устойчивости, обеспечения благоприятных условиях для социально-экономического развития арктической зоны РФ», — отметил Лавров.