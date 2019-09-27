Сергей Ларионов: Якутия – один из самых динамично развивающихся регионов

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

От имени большого коллектива Ленского объединенного речного пароходства и от себя лично поздравляю с днем Государственности нашей республики!

27 сентября 1990 года начался новый этап в истории Якутии. Принятие Декларации о государственном суверенитете стало отправной точкой нового в развитии нашего северного края, связанного с активным социально-экономическим развитием на основе консолидации многонационального народа Якутии. В республике заложен надежный фундамент для реализации долгосрочных стратегических планов. Наш регион является безусловным лидером по многим производственным показателям, внедрению инвестиционных проектов в ДФО. Растет уровень жизни населения, укрепляется социальная сфера, много делается для сохранения семейных ценностей, большое внимание уделяется духовному и культурному возрождению. Республика приобрела конституционно-закрепленный статус и возможность самостоятельного ведения экономической и социальной политики. С этой знаменательной датой связаны надежды жителей нашей Якутии, которые открыли для себя новую летопись истории, навстречу эпохе стабильности и процветания. Этот день объединяет всех, кому дорога наша республика, кто гордится ее многовековой историей и нынешними успехами.

Спустя десятилетия, мы вновь убеждаемся в правильности и своевременности решений, принятых в сложный период исторических реформ. Современная Якутия сегодня – один из самых динамично развивающихся регионов, играющий ключевую роль в развитии Дальнего Востока.

Дорогие Якутяне! Примите в этот День пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех добрых и благородных начинаниях!

Народный депутат Республики Саха (Якутия), генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов