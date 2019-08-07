Сергей Ларионов: Строительство судоверфи должно идти чётко по графику

6 августа генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов провёл выездное совещание по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В совещании приняли участие руководство АО «Жатайская судоверфть», Консорциума «РДР Групп», Жатайская БТЭФ. Напомним, торжественная установка первой сваи высокотехнологичной судоверфи состоялась в Жатае 26 апреля при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, спикера Ил Тумэна Петра Гоголева.

За три месяца проведены работы по демонтажу зданий Жатайского завода и эллинга, попадающие под застройку судоверфи. Согласно утвержденным планам-схемам перенесены цеха, участки отделы ЖБТЭФ в подготовленные помещения. Снесён малый судокорпусный цех для освобождения площадки под расширение горизонтальной части СЛИПа, производится расчистка территории под строительство главного корпуса судоверфи. На сегодняшний день размещены заказы по четырем строительным компаниям по изготовлению 46-ти свай ежедневно. До 12 августа поставлена задача генподрядчиком строительства ПАО «ЛОРП» нарастить производство до 50 свай в день. По словам главного инженера АО «Жатайская судоверфь» Петра Накул, всего за август-сентябрь предстоит установить 1157 свай на котловане площадью в 28 тысяч квадратных метров и ростверк— верхнюю часть свайного фундамента. Само здание главного корпуса, где будут вестись круглогодичная подготовка и сборка судов, будет площадью в 22.5 тысячи квадратных метров.

На совещании было решено провести сплошной входной контроль производимых свай и 12 августа начать установку свайных фундаментов. За текущую неделю необходимо обеспечить строительство дополнительной техникой для разработки котлована, а именно экскаваторами, бульдозерами, самосвалами и погрузчиками.

Сергей Ларионов отметил, что строительство должно идти строго по установленному графику с соблюдением всех норм и требований. «Задача стоит грандиозная и выполнимая: все участники строительства судоверфи должны работать слаженно и ответственно, где каждый отвечает за свой конкретный участок и конечный результат в целом», — резюмировал итоги выездного совещания генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов.